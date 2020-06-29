В Бурятии сельский чиновник проигнорировал обращение женщины

За свою нерасторопность ему пришлось заплатить штраф





Прокуратура Бурятии выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в работе сельского поселения «Турунтаевское».

«В марте 2020 года в администрацию поселения поступило обращение местной жительницы по вопросу капитального ремонта многоквартирного дома. В нарушение закона должностное лицо администрации не направило письменный ответ заявителю», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района возбудил в отношении замруководителя администрации поселения административное дело. По итогам его рассмотрения сельский чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»