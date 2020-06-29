Чиновники Бурятии приняли недостроенные спортзалы

Прокуратура выявила нарушения при реализации национальных проектов





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в расходовании бюджетных средств на мероприятия национальных проектов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, выявлены факты приемки должностными лицами Управления капитального строительства РБ частично невыполненных работ по строительству спортивных залов в селах Инзагатуй и Мухоршибирь (национальный проект «Демография»). Для устранения нарушений начальнику учреждения внесены представления, в отношении должных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.В Хоринском и Кижингинском районах без проведения торгов заключены муниципальные контракты на благоустройство территории в селах Новокижингинск и Хоринск (национальный проект «Жилье и городская среда»). За это нарушение должностные лица администраций привлечены к административной ответственности.В Заиграевском районе установлен факт простоя оборудования, закупленного в рамках национального проекта «Культура». По итогам рассмотрения представления прокурора в здании Новобрянской детской модельной библиотеки установлено приобретенное в 2019 году оборудование для людей с ограниченными возможностями.«Всего с начала этого года при реализации в республике национальных проектов прокурорами вскрыто более 170 нарушений закона, внесено 73 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 35 лиц», отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»