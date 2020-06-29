В Бурятии по поправкам в Конституцию проголосовали более 40 процентов избирателей

В Улан-Удэ явка почти на 10 процентов меньше





По состоянию на 8 утра 29 июня в Бурятии в голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие 292 708 человек, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Это 41,2% от общего числа избирателей, зарегистрированных в республике.

Напомним, досрочное голосование началось в труднодоступных местах Бурятии с 15 июня, основной этап стартовал 25 июня.В Улан-Удэ участие в голосовании по изменениям в Конституцию приняли 95 750 граждан - это 32,7% от общего числа городских избирателей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии