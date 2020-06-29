Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»

Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов





Второй розыгрыш викторины «Голос удачи» прошел для жителей районов Бурятии. Он состоялся 28 июня в 18:00 прямом эфире на телеканале «Россия 24». Своих обладателей нашли главные призы. Автомобиль «Нива» выиграл Валерий из Кабанского района, а трактор «Уралец» - Екатерина из Кижинги. Известны адреса, по которым уйдет много классных подарков: семь ноутбуков, семь телевизоров, семь стиральных машин, семь микроволновых печей, семь холодильников и пять новеньких «одиннадцатых» айфонов.