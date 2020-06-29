Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»

Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов
Второй розыгрыш викторины «Голос удачи» прошел для жителей районов Бурятии. Он состоялся 28 июня в 18:00 прямом эфире на телеканале «Россия 24». Своих обладателей нашли главные призы. Автомобиль «Нива» выиграл Валерий из Кабанского района, а трактор «Уралец» - Екатерина из Кижинги. Известны адреса, по которым уйдет много классных подарков: семь ноутбуков, семь телевизоров, семь стиральных машин, семь микроволновых печей, семь холодильников и пять новеньких «одиннадцатых» айфонов.
Перед началом второго розыгрыша главный приз первого этапа - ключи нового автомобиля «Лада Веста» получил житель Улан-Удэ Амоголон и его супруга Туяна, которые воспитывают троих детей.
Почетными гостями студии, где проходил розыгрыш, стали: Валентина Буянтуева, руководитель республиканского ресурсного центра поддержки добровольчества, Дмитрий Белоусов, представитель организатора викторины, некоммерческой организации «Эйдос», Алена Гулина – научный сотрудник БГУ, кандидат юридических наук.
Купоны из барабана доставали: заслуженная артистка Бурятии, солистка театра «Байкал» Валентина Юндунова, лидер бурятского КВН-движения Чингис Болотов, заслуженный артист Бурятии, обладатель премии «Золотая маска» Жаргал Лодоев, блогер, волонтёр Александр Афонин, певица Анна Комолова и Вадим Бусеев, чемпион мира по панкратиону, серебряный призер кубка мира по боевому самбо, мастер спорта по самбо, профессиональный боец ММА. Им помогали дети.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля жители, голосующие за Конституцию, участвуют в викторине «Голос удачи». Каждый желающий поучаствовать в викторине должен подойти к волонтеру, ответить на вопрос о Конституции РФ с вариантами ответов и получить купон участника.
Всего запланировано три розыгрыша. Два из них уже состоялись на телеканале «Россия 24». А финальный розыгрыш пройдет 5 июля в прямом эфире «Россия 24». Поочередно для жителей Улан-Удэ и жителей районов республики будут разыграны: по одной квартире в центре Улан-Удэ на улице Борсоева 77, автомобили «Лада Веста» и «Рено Логан», трактор «Уралец». И конечно: 11-е айфоны, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.
Время еще есть, можно успеть присоединиться к акции «Голос удачи».
Жители Бурятии, которые проголосовали 25 и 26 июня, заполнили и сбросили свои купоны, участвуют как в первых розыгрышах, так и в финальном.
В случае выигрыша победитель должен предоставить вторую часть купона организаторам. Если победитель не предоставляет вторую часть купона, то этот розыгрыш будет признан недействительным. Выставленный приз будет разыгран повторно.
Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то полную информацию Вы можете найти на сайтах голосудачи.ру и голосудачи.рф. Также вы можете задать вопросы по электронной почте golosudachi@mail.ru. А в дни голосования будет работать горячая линия по номеру телефона, указанного на сайте викторины голосудачи.рф.
Фото: «Номер один»
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