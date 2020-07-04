Закаменск по-прежнему остается самым загрязненным районом Бурятии

Власти не хотят устранять негативные экологические последствия деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината



Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат не работает с 1996 года, однако население Закаменска до сих пор ощущает на себе последствия его деятельности, а правительство республики от ликвидации негативных экологических последствий деятельности бывшего комбината самоустранилось.



Ненужный вольфрам



С 1939 по 1997 годы в Закаменском районе Бурятии разрабатывались Первомайское, Холтосонское и Инкурское месторождения вольфрама и молибдена. Они были сырьевой базой градообразующего предприятия – Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.



Когда-то Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат считался крупным предприятием по добыче и обогащению вольфрамовых руд. Разработку месторождения в 1934 начали старательские артели, одновременно строились объекты горно-обогатительного производства. В годы Великой Отечественной войны и затем вплоть до 1973-го комбинат разрабатывал молибденовое (Первомайское) и вольфрамовое (Холтосонское) месторождения.

Добыча велась очень интенсивно. При добыче вольфрама на Холтосонском месторождении использовался метод горизонтальных выработок, иначе говоря, штольни. На Первомайском молибденовом месторождении использовался такой же метод добычи.



«В 1973 году Первомайское молибденовое месторождение было отработано. Чтобы компенсировать выбывший объем товарной продукции, требовалось срочно нарастить выпуск вольфрамового концентрата, а для этого следовало реконструировать молибденовую фабрику на производство вольфрамового концентрата», - пишет в своей статье «Тяжелый металл Закаменска» ведущий научный сотрудник Геологического института СО РАН Евгений Кислов. Производство удалось переформатировать.



Однако в начале 90-х потребление вольфрама, используемого, главным образом, в военной промышленности, сократилось более чем на 60%. Ранее дефицитный вольфрам стал никому не нужен. Вследствие отсутствия рынка сбыта продукции предприятие лишилось оборотных средств и вынуждено сократить объемы производства.



В 1997 году Арбитражный суд признал Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат несостоятельным и подлежащим принудительной ликвидации.

За время работы комбината образовалось 44,5 млн тонн отходов обогащения, складированных в два хвостохранилища на территории 12 километров. В рудах, разрабатывавшихся комбинатом, содержатся элементы второго и третьего классов опасности. По суммарному показателю химического загрязнения более 1/3 территории города Закаменска находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Площадь экологически неблагополучной территории - 867 гектаров, в том числе 487 гектаров - непосредственно в Закаменске, где так называемое хвостохранилище «сползло» со своего прежнего места и теперь находится в пределах населенного пункта.



- Обширные территории заняты этими «хвостами», большая часть – это песчаная фракция. С течением времени большая часть отвалов «сползла» на город, поэтому Закаменск преимущественно стоит на этих «хвостах». Пески со временем сцементировались, поросли дерном, а когда туда зашла компания, обязанная ликвидировать эти отходы, они все это разрыли и начали перевозить по улицам города. Все это раздувало ветром, пылило и оседало на земле. Важно помнить, что то была не просто пыль, а тяжелые металлы, в большой концентрации очень опасные для человека и окружающей среды. Когда комбинат окончательно прекратил работу, отвалов накопилось очень много, причем значительную часть времени их формирование велось неправильно. Был лагерь, задача по добыче полезных ископаемых, и ни о чем другом не думали, - говорит Евгений Кислов в интервью с корреспондентом «Номер один».



По мнению ученого, накопленный экологический ущерб должно ликвидировать предприятие, занимавшееся добычей или геологоразведкой. Однако в случае с Джидинским вольфрамо-молибденовым комбинатом все вышло несколько иначе - из-за его банкротства устранять последствия загрязнения окружающей среды приходится государству. Но справляется оно с этим не очень.



Территория экологического бедствия



Недавно Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура закончила проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при выполнении федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». По итогам проверки прокуратура пришла к выводу о том, что при закрытии комбината не соблюдены санитарные и экологические требования, предъявляемые к предприятиям при консервации и ликвидации. Горные работы прекратили, но выработки от них не ликвидировали.



«Не проведена рекультивация нарушенных земель, не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в естественные водоемы, не реализованы проектные решения по охране окружающей среды в районе Закаменска и на прилегающих территориях.



Все это привело к тому, что с прекращением деятельности комбината отрицательное воздействие его отходов на окружающую среду и население не только не уменьшилось, а значительно возросло», - считают в прокуратуре.



В 1991-2005 гг. в Закаменском районе проводились исследования, в результате которых сделан однозначный вывод: экологическая обстановка в Закаменске и на прилегающей к нему территории классифицируется как экологическое бедствие, а по общей заболеваемости (по обращаемости) – как кризисная.



Позднее, в 2008-2012 гг., ученые провели еще одно исследование и опубликовали его результаты в статье «Воздействие техногенных загрязнений Джидинского вольфрамо-молибденового комбината на здоровье детей г. Закаменска». На основании проведенного исследования ученые пришли к выводу о том, что по уровню относительного риска заболеваемости детей Закаменска экологическую ситуацию в городе можно отнести к зоне чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия.



«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества онкологических заболеваний у жителей Закаменска, тогда как в других населенных пунктах Закаменского района (Баянголе, Дутулуре, Шара-Азарге, Санаге и др.) такой картины не отмечено. Установлено, что загрязнение окружающей среды оказывает неблагоприятное влияние на здоровье детей и подростков в виде изменения уровня общей заболеваемости, заболеваний органов дыхания, костно-мышечной и эндокринной систем, а также физического развития. Наиболее выраженные нарушения зафиксированы в системе регуляции устойчивости к заболеваниям органов дыхания, распространенность которых у школьников, проживающих на большей части территории города, увеличивается в 1,9–2,6 раза», - следует из статьи.



Утечка из штольни



В 2019 году жители Закаменского района были напуганы внезапно изменившей цвет водой реки Модонкуль – она стала ярко-оранжевой. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в районе рудника Холтосон и производственных объектов бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината сточные (шахтные) воды из штольни «Западная» попадают в реку Модонкуль. Содержание загрязняющих веществ превышает предельно-допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и другим.



- Река Модонкуль относится к классу высокой загрязненности. Периодически она приобретает разные цвета радуги. Загрязнение это локальное, но живут в этих условиях тысячи людей, - подчеркивает наш собеседник Евгений Кислов.



Несмотря на серьезные последствия, Министерство природных ресурсов республики не передало эти сведения в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.



«Заключенный в 2015 году Министерством природных ресурсов Республики Бурятия и ООО «Гидроспецстрой» государственный контракт на разработку проекта ликвидации негативных последствий до настоящего времени не исполнен. Меры по понуждению к исполнению контракта не приняты. Контракт не расторгнут. Самоустранение органов исполнительной власти от исполнения возложенных полномочий повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 млн рублей, предоставленной в 2014 году в рамках федеральной целевой программы об охране озера Байкал», - следует из данных природоохранной прокуратуры.



Евгений Кислов говорит, что госконтракт с «Гидроспецстроем» не исполнен по одной простой причине – организация не прошла государственную экологическую экспертизу. Евгений Кислов, руководитель экспертной комиссии, непосредственно рассматривал этот проект.



- Замечаний тогда было очень много. Например, подразумевалось ликвидировать штольные воды за счет очистных сооружений, но кто их будет содержать, проект не предусматривал. Эксплуатация очень дорогостоящая. Подобных недоработок было очень много, и мы дали отрицательное заключение, - поясняет ученый.



Закаменский район богат залежами полезных ископаемых. Там можно добывать амазонит, тантал и ниобий. Сохранились и запасы вольфрамовых руд нижних горизонтов рудника Холтосон и карьера Инкур, а также Мало-Ойногорское вольфрамо-молибденовое месторождение, которые богаты также и попутными компонентами: золотом, серебром, свинцом, бериллием.



Однако на сегодняшний день власти не могут разобраться даже с отходами заброшенного комбината, продолжающими травить природу и жителей района.



Лариса Ситник, «Номер один».