В Бурятии конфликт между жителями села и властью вышел на новый уровень

Нелепейший скандал становится все шире и мощнее



Жильцы 12-квартирного дома в селе Тарбагатай, которые ведут настоящую «войну» с властями сельского поселения «Тарбагатайское», одержали победу в районном суде. Чем дальше, тем больше госорганов втягивается в разрастающуюся «воронку» конфликта. Нелепейший скандал становится шире и мощнее. Напомним, он возник буквально на пустом месте.



«Прославились» на всю республику



Дом по улице Гагарина, 1, в селе Тарбагатай, оказавшийся в центре событий, находится в очень плачевном состоянии. Обычно в таких случаях местные власти проводят обследование и на основании его результатов провозглашают дом аварийным, подлежащим расселению. Так поступают муниципалитеты по всей Бурятии. Казалось бы, в чем проблема? Но в поселении «Тарбагатайское» проявили удивительное, абсолютное непонятное нам упорство.



«Номер один» давно следит за этим возмутительным противостоянием. Постоянные читатели знают, что жильцы дома вынуждены самостоятельно обратиться в экспертную фирму из Улан-Удэ, оплатить экспертизу и т. д. Поскольку двухэтажный дом деформировался, искривился, обветшал. Люди боятся, что второй этаж провалится на первый.



Учитывая царящий отрицательный настрой, гражданам пришлось действовать при поддержке правоохранительных органов. О возмутительной картине нашему изданию рассказывала Виктория Гордеева, одна из активных жительниц этого дома. С огромным трудом народу удалось добиться, чтобы была создана комиссия, в итоге заключившая, что дом аварийный и его надо расселить.



- В соответствии с законом после вынесения данного решения сельским поселением выносится еще и распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещений, сроках расселения физических, юридических лиц, - рассказывала тогда «Номер один» прокуратура Тарбагатайского района.



Поразительно, но даже прокуратура не смогла своими силами (то есть в досудебном порядке) убедить поселение нормально заняться проблемой аварийного дома.



Новый виток скандала



По просьбам людей, прокурор района подал иск на поселение «Тарбагатайское». Он отметил, что межведомственная комиссия актом от 13 октября 2017 года признала дом аварийным. В тот же день выпущено соответствующее заключение, но, вопреки установленному законом порядку, администрация МО СП «Тарбагатайское» до настоящего времени не утвердила распоряжение о дальнейшей судьбе дома.



В ноябре 2019 года райпрокуратура внесла главе МО СП «Тарбагатайское» представление, предложила устранить нарушения жилищного законодательства. Поселение, конечно, что-то ответило силовикам.



- Но указанные требования жилищного законодательства выполнены не были, органом местного самоуправления не принимаются меры к расселению из аварийного жилья, что нарушает жилищные права граждан, ставит под угрозу их жизнь и безопасность в связи с длительным проживанием в доме, признанном аварийным, - отметила прокуратура.



Суд попросили признать бездействие администрации поселения незаконным. Также обязать чиновников принять решение о признании дома по улице Гагарина, 1, аварийным и подлежащим сносу, издать полагающееся распоряжение о сроках отселения граждан и т. д.



Когда прокурор подал иск, администрация поселения вдруг выпустила какое-то постановление «о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и определении срока отселения физических и юридических лиц» (срок указали – «не позднее 31 декабря 2027 года»).



Это не устроило силовиков. Они стояли на том, что постановление вынесено с нарушением сроков и надо выпускать распоряжение, а не постановление. Иск отзывать не стали, и суд состоялся.



В ходе процесса отмечено, что признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (или реконструкции) является основанием для предъявления собственникам квартир требования о его сносе (или реконструкции) в разумный срок за счет собственных средств.



«В случае если собственники жилых помещений в предоставленный им срок не осуществили снос или реконструкцию многоквартирного дома, органом местного самоуправления принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд (они заключаются в том, чтобы на территории муниципального образования не было жилого дома, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан) и, соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путем выкупа, - отметила районная Фемида.



Выкупать надо все, кроме жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, если таковые имеются. Ибо как можно выкупить то, что и так в собственности муниципалитета…



Заключение о признании дома аварийным, напомним, датировано 2017 годом, а с предъявлением требования произошла очень долгая затяжка.



Проанализировав аргументы сторон и представленные факты, Тарбагатайский райсуд пару недель назад удовлетворил иск прокурора. Тарбагатайцы победили власть. Будет ли поселение подавать апелляционную жалобу в Верховный суд республики? Ведь это очень упорное сельское поселение, судя по столь многолетней истории, не шибко испугалось даже прокурора. Вскоре увидим…



Петр Санжиев, «Номер один».