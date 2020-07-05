Почему бывает трудно сделать первый шаг?



Как часто перед лицом больших начинаний и новых горизонтов мы пасуем, будто маленькие дети. Прячемся «за юбку» своих предрассудков, ругаем себя за леность, оправдываемся, что вот-вот начнем, просто времени нет. Но годы идут, а мы все топчемся на месте, боясь подступить к новому делу, сами не понимая, почему. О причинах, тормозящих шагнуть в неизведанное, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Ошибка целеполагания



- Игорь Валерьевич, многих наших читателей интересует вопрос – что мешает начать какое-то новое дело или сделать первый шаг?



- Действительно, для многих из нас сделать первый шаг бывает очень трудно. Ты вроде бы и знаешь, что делать, отлично представляешь, как это нужно сделать, но внутри возникает какое-то внутреннее сопротивление…



- Некоторое принимают его за интуицию…



- Да, кто-то воспринимает это как интуицию, дескать, значит, задуманное дело начинать не стоит, все равно не получится. Нужно сказать, что внутреннее сопротивление сделать первый шаг у всех людей разное и имеет разную психологическую природу.



Существуют различные психологические механизмы для этого сопротивления. Я бы выделил три наиболее распространенные, чаще всего встречающиеся, в частности, в моей практике, когда люди не могут решиться начать что-то делать и приходят с этим вопросом к психологу.



Итак, три причины, почему человеку трудно сделать первый шаг и начать новую жизнь. Оговорюсь, что это деление достаточно условно и разные причины могут комбинироваться в различных соотношениях, но для удобства рассмотрим их отдельно.



Первой причиной я бы поставил неправильно сформулированные цели. Человек ставит для себя какую-то цель, продумывает некий план для ее осуществления, но эта цель, к которой он стремится, оказывается или слишком объемной, или очень отдаленной. В итоге человеку начинает казаться, что либо он не достигнет ее никогда, либо у него просто-напросто не хватит сил для того, чтобы дойти до нее. От этого очень трудно приступить непосредственно к деятельности.



Представьте, что вам сейчас нужно что-то начать делать, и это такое маленькое по сравнению с тем, что будет впереди, что кажется – а есть ли смысл начинать? Это ведь настолько далеко, какая разница, начнете вы сегодня или завтра? Если цель рассчитана лет на 10-20, то важно ли, когда вы приступите к действию – сейчас или немного погодя?



- Что же делать, если цель такая большая?



- Это ошибка целеполагания, и для ее исправления нужно дробить цель. Конечно, ставить перед собой глобальную цель нужно, это, что называется, стратегия, но нужно ставить и тактические цели, то есть ближайшие, достижимые. Кстати, у нас с вами была статья о целеполагании. Мы говорили, какой должна быть цель, как она должна быть сформулирована для того, чтобы ее достигнуть, ведь правильное формулирование цели – это правильное представление конечного результата, это то, чего мы в реальности достигли или не достигли.



Лени нет



Вторая причина – это проблема мотивации. Обычно происходит так: ты знаешь, что нужно сделать, но тебе не хочется, и тогда списываешь все на лень. Вот, дескать, я такой ленивый человек. Но в психологии нет такого понятия, как лень, она не рассматривается в качестве самостоятельного психологического феномена. А есть вопросы мотивации и проблемы воли.



По сути, категории мотив и воля тесно связаны друг с другом, поскольку мотивировать себя можно и посредством волевых усилий. Если разобраться, мотив – это способ удовлетворения потребности. Он играет побудительную, направляющую роль в деятельности. Функция воли – регуляция, она регулирует деятельность. То есть мотив побуждает, а воля регулирует.



Если сравнить психику человека с автомобилем, то двигателем будет мотив, а воля – это руль. Из этого сравнения понятно, какие функции они выполняют. Когда человек ссылается на лень и недостаток воли, дескать, он не может себя заставить что-то делать, то это все равно, что говорить - машина не едет, потому что у нее руль неисправен.



Безусловно, существуют проблемы, связанные с волевой сферой, выполнением различных видов деятельности, когда человек свою энергию не может направить в нужное русло. Но чаще всего у обычного, психически здорового человека нежелание что-либо делать, то, что мы называем ленью, это не проблема воли, а проблема мотива. Это значит, что мы до конца не понимаем и не осознаем, зачем нам это нужно: «Я знаю, что мне нужно это делать, но не до конца понимаю, зачем. Может, и не нужно вообще».



Допустим, я должен учиться на одни пятерки и могу это делать. Мне стоит только приложить усилия и учиться на «отлично», но так не хочется этого делать, что я эти усилия не прилагаю. Почему? Потому что ленюсь? Нет. Потому что не знаю, зачем мне эти пятерки нужны. Учителям, родителям нужны хорошие оценки, а мне они зачем? Чтобы меня дома не ругали? Не настолько сильно я хочу, чтобы меня не ругали, чтобы прилагать усилия учиться. Вот такая борьба мотивов.



- Как выйти из этой «войны» победителем?



- Когда трудность начинания нового дела связана именно с мотивом, в первую очередь необходимо разобраться – а зачем мне это, нужно ли мне оно на самом деле, хочу ли я этого? То есть какие потребности в конечном счете я пытаюсь удовлетворить с помощью той деятельности, к которой не могу приступить.



Страх выйти из зоны комфорта



Третью распространенную причину, почему человек не приступает к делу, я бы обозначил как страх новизны, боязнь изменений. Новые начинания всегда сулят нам какие-то изменения. К ним люди относятся по-разному. Кто-то стремится к ним, кто-то пытается их избежать. От чего это зависит, вопрос достаточно сложный. Мы, например, не так давно говорили с вами о толерантности к неопределенности, то есть насколько люди хорошо или плохо переносят неопределенность.



Но толерантность к неопределенности и страх новизны – несколько различные вещи, есть определенный нюанс. Во многом боязнь изменений связана с нежеланием выходить из зоны комфорта.



- Расскажите об этом поподробнее.



- О том, почему из зоны комфорта трудно выходить и почему нам комфортно в тех условиях, которые нас не удовлетворяют, мы с вами отдельно говорили. Немного напомню. Суть в том, что текущая реальность (зона комфорта) мне известна и предсказуема, поэтому я могу в ней существовать. А возможная реальность, которая произойдет, если что-то попытаюсь изменить в своей жизни, окажется непредсказуемой, той, в которой я никогда не был. Неизвестно, будет лучше или хуже и смогу ли я в этой реальности существовать.



Наиболее ярко этот феномен проявляется у женщин, живущих с пьющими мужьями, распускающими руки. Супруг унижает, оскорбляет, бьет, но жена во что бы то ни стало пытается сохранить этот брак. Все вокруг удивляются, почему женщина так себя ведет? Секрет в том, что эти условия жизни ей знакомы, они предсказуемы. Она знает, что ей делать, когда муж придет домой пьяным, как он себя поведет и что будет делать утром, когда протрезвеет. А если она разорвет эти узы, что будет дальше, не знает. Эта неизвестность пугает гораздо больше, чем происходящее сейчас, потому что это длится очень давно и она к этому привыкла.



Страсть к новизне в генах?



Этот механизм сохранения зоны комфорта, даже если она неблагоприятна, носит социально-психологический характер. То есть это результат сочетания психологических качеств человека с той социальной ситуацией, в которой он оказывается. Однако американские психологи-исследователи говорят о том, что существует и психобиологический механизм сохранения статус-кво избегания новизны. Если быть более точным, то ряд ученых выделяет такое качество темперамента человека (именно психобиологическое качество), которое лежит на генетическом уровне как поиск новизны.



У нас в отечественной психологии такое качество не рассматривается, его нет в трудах наших психологов в качестве характеристики темперамента. А американские ученые рассматривают его как одно из трех важнейших темпераментальных (психобиологических) характеристик человеческого индивида. Как предполагается, во многом биологически обусловлена склонность человека к поиску новых впечатлений или, наоборот, стремление избегать их.



Это связывается с так называемым ориентировочным рефлексом – реакцией человека на новизну. Нужно сказать, что человек рождается с безусловным ориентировочным рефлексом, мы можем понаблюдать, как новорожденный ребенок реагирует на движение или голос. Существует также условный ориентировочный рефлекс, формирующийся в процессе жизнедеятельности человека. Американские исследователи полагают, что характеристика развития условного ориентировочного рефлекса во многом определяет, насколько склонен человек искать новые впечатления, то есть стремится ли к каким-то новых сигналам извне либо, наоборот, их избегает.



Поэтому можно предположить, что даже в такой проблеме, как трудности с началом новых дел, лежат в том числе индивидуально-психологические особенности. Для кого-то сделать первый шаг проще в силу его особенностей, а кому-то сложнее. Необходимо учитывать эти свои особенности, знать о них. Если же сложности с началом новых дел стали для вас проблемой, нужно обратиться за помощью к психологу.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Как часто перед лицом больших начинаний и новых горизонтов мы пасуем, будто маленькие дети. Прячемся «за юбку» своих предрассудков, ругаем себя за леность, оправдываемся, что вот-вот начнем, просто времени нет. Но годы идут, а мы все топчемся на месте, боясь подступить к новому делу, сами не понимая, почему. О причинах, тормозящих шагнуть в неизведанное, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Действительно, для многих из нас сделать первый шаг бывает очень трудно. Ты вроде бы и знаешь, что делать, отлично представляешь, как это нужно сделать, но внутри возникает какое-то внутреннее сопротивление…- Да, кто-то воспринимает это как интуицию, дескать, значит, задуманное дело начинать не стоит, все равно не получится. Нужно сказать, что внутреннее сопротивление сделать первый шаг у всех людей разное и имеет разную психологическую природу.Существуют различные психологические механизмы для этого сопротивления. Я бы выделил три наиболее распространенные, чаще всего встречающиеся, в частности, в моей практике, когда люди не могут решиться начать что-то делать и приходят с этим вопросом к психологу.Итак, три причины, почему человеку трудно сделать первый шаг и начать новую жизнь. Оговорюсь, что это деление достаточно условно и разные причины могут комбинироваться в различных соотношениях, но для удобства рассмотрим их отдельно.Первой причиной я бы поставил неправильно сформулированные цели. Человек ставит для себя какую-то цель, продумывает некий план для ее осуществления, но эта цель, к которой он стремится, оказывается или слишком объемной, или очень отдаленной. В итоге человеку начинает казаться, что либо он не достигнет ее никогда, либо у него просто-напросто не хватит сил для того, чтобы дойти до нее. От этого очень трудно приступить непосредственно к деятельности.Представьте, что вам сейчас нужно что-то начать делать, и это такое маленькое по сравнению с тем, что будет впереди, что кажется – а есть ли смысл начинать? Это ведь настолько далеко, какая разница, начнете вы сегодня или завтра? Если цель рассчитана лет на 10-20, то важно ли, когда вы приступите к действию – сейчас или немного погодя?- Это ошибка целеполагания, и для ее исправления нужно дробить цель. Конечно, ставить перед собой глобальную цель нужно, это, что называется, стратегия, но нужно ставить и тактические цели, то есть ближайшие, достижимые. Кстати, у нас с вами была статья о целеполагании. Мы говорили, какой должна быть цель, как она должна быть сформулирована для того, чтобы ее достигнуть, ведь правильное формулирование цели – это правильное представление конечного результата, это то, чего мы в реальности достигли или не достигли.Вторая причина – это проблема мотивации. Обычно происходит так: ты знаешь, что нужно сделать, но тебе не хочется, и тогда списываешь все на лень. Вот, дескать, я такой ленивый человек. Но в психологии нет такого понятия, как лень, она не рассматривается в качестве самостоятельного психологического феномена. А есть вопросы мотивации и проблемы воли.По сути, категории мотив и воля тесно связаны друг с другом, поскольку мотивировать себя можно и посредством волевых усилий. Если разобраться, мотив – это способ удовлетворения потребности. Он играет побудительную, направляющую роль в деятельности. Функция воли – регуляция, она регулирует деятельность. То есть мотив побуждает, а воля регулирует.Если сравнить психику человека с автомобилем, то двигателем будет мотив, а воля – это руль. Из этого сравнения понятно, какие функции они выполняют. Когда человек ссылается на лень и недостаток воли, дескать, он не может себя заставить что-то делать, то это все равно, что говорить - машина не едет, потому что у нее руль неисправен.Безусловно, существуют проблемы, связанные с волевой сферой, выполнением различных видов деятельности, когда человек свою энергию не может направить в нужное русло. Но чаще всего у обычного, психически здорового человека нежелание что-либо делать, то, что мы называем ленью, это не проблема воли, а проблема мотива. Это значит, что мы до конца не понимаем и не осознаем, зачем нам это нужно: «Я знаю, что мне нужно это делать, но не до конца понимаю, зачем. Может, и не нужно вообще».Допустим, я должен учиться на одни пятерки и могу это делать. Мне стоит только приложить усилия и учиться на «отлично», но так не хочется этого делать, что я эти усилия не прилагаю. Почему? Потому что ленюсь? Нет. Потому что не знаю, зачем мне эти пятерки нужны. Учителям, родителям нужны хорошие оценки, а мне они зачем? Чтобы меня дома не ругали? Не настолько сильно я хочу, чтобы меня не ругали, чтобы прилагать усилия учиться. Вот такая борьба мотивов.- Когда трудность начинания нового дела связана именно с мотивом, в первую очередь необходимо разобраться – а зачем мне это, нужно ли мне оно на самом деле, хочу ли я этого? То есть какие потребности в конечном счете я пытаюсь удовлетворить с помощью той деятельности, к которой не могу приступить.Третью распространенную причину, почему человек не приступает к делу, я бы обозначил как страх новизны, боязнь изменений. Новые начинания всегда сулят нам какие-то изменения. К ним люди относятся по-разному. Кто-то стремится к ним, кто-то пытается их избежать. От чего это зависит, вопрос достаточно сложный. Мы, например, не так давно говорили с вами о толерантности к неопределенности, то есть насколько люди хорошо или плохо переносят неопределенность.Но толерантность к неопределенности и страх новизны – несколько различные вещи, есть определенный нюанс. Во многом боязнь изменений связана с нежеланием выходить из зоны комфорта.- О том, почему из зоны комфорта трудно выходить и почему нам комфортно в тех условиях, которые нас не удовлетворяют, мы с вами отдельно говорили. Немного напомню. Суть в том, что текущая реальность (зона комфорта) мне известна и предсказуема, поэтому я могу в ней существовать. А возможная реальность, которая произойдет, если что-то попытаюсь изменить в своей жизни, окажется непредсказуемой, той, в которой я никогда не был. Неизвестно, будет лучше или хуже и смогу ли я в этой реальности существовать.Наиболее ярко этот феномен проявляется у женщин, живущих с пьющими мужьями, распускающими руки. Супруг унижает, оскорбляет, бьет, но жена во что бы то ни стало пытается сохранить этот брак. Все вокруг удивляются, почему женщина так себя ведет? Секрет в том, что эти условия жизни ей знакомы, они предсказуемы. Она знает, что ей делать, когда муж придет домой пьяным, как он себя поведет и что будет делать утром, когда протрезвеет. А если она разорвет эти узы, что будет дальше, не знает. Эта неизвестность пугает гораздо больше, чем происходящее сейчас, потому что это длится очень давно и она к этому привыкла.Этот механизм сохранения зоны комфорта, даже если она неблагоприятна, носит социально-психологический характер. То есть это результат сочетания психологических качеств человека с той социальной ситуацией, в которой он оказывается. Однако американские психологи-исследователи говорят о том, что существует и психобиологический механизм сохранения статус-кво избегания новизны. Если быть более точным, то ряд ученых выделяет такое качество темперамента человека (именно психобиологическое качество), которое лежит на генетическом уровне как поиск новизны.У нас в отечественной психологии такое качество не рассматривается, его нет в трудах наших психологов в качестве характеристики темперамента. А американские ученые рассматривают его как одно из трех важнейших темпераментальных (психобиологических) характеристик человеческого индивида. Как предполагается, во многом биологически обусловлена склонность человека к поиску новых впечатлений или, наоборот, стремление избегать их.Это связывается с так называемым ориентировочным рефлексом – реакцией человека на новизну. Нужно сказать, что человек рождается с безусловным ориентировочным рефлексом, мы можем понаблюдать, как новорожденный ребенок реагирует на движение или голос. Существует также условный ориентировочный рефлекс, формирующийся в процессе жизнедеятельности человека. Американские исследователи полагают, что характеристика развития условного ориентировочного рефлекса во многом определяет, насколько склонен человек искать новые впечатления, то есть стремится ли к каким-то новых сигналам извне либо, наоборот, их избегает.Поэтому можно предположить, что даже в такой проблеме, как трудности с началом новых дел, лежат в том числе индивидуально-психологические особенности. Для кого-то сделать первый шаг проще в силу его особенностей, а кому-то сложнее. Необходимо учитывать эти свои особенности, знать о них. Если же сложности с началом новых дел стали для вас проблемой, нужно обратиться за помощью к психологу.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru