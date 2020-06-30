В Бурятии режим «антиковидных» ограничений продлен до 31 июля

Однако при этом они несколько смягчаются для ресторанов, гостиниц и приезжих туристов



В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до 31 июля. При этом принят ряд послаблений: ресторанам разрешено увеличить время работы с 22:00 до 24:00, граждане старше 65 лет смогут выйти на работу по согласованию с работодателем, отменено условие предоставления справки об отсутствии COVID-19 для приезжих туристов. Кроме того разрешена работа, помимо гостиниц, частных гостевых домов. охраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах.



Такова суть изменений, внесенных сегодня в мартовский указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».



Изменены условия посещения предприятий общественного питания. Они смогут принимать посетителей до 24:00. Причем разрешена рассадка за одним столом уже не более четырех человек, без учета детей. Работающие жители Бурятии старше 65 лет могут выйти на работу по согласованию с работодателем. Остальным гражданам в возрасте 65 лет и старше и лицам, имеющим хронические заболевания, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания за исключением времени прогулок, занятий физкультурой и поездок на дачу.



Ряд решений приняты в отношении объектов туристической отрасли. Отменено условие предоставления справки об отрицательном анализе на COVID-19 для приезжих туристов. На территории республики разрешены организованные туристические выезды. Физическим лицам (гостевым домам) разрешено оказывать услуги по сдаче в аренду жилья туристам при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов, социального дистанцирования, а также при условии представления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия».



Сохраняются требования к обеспечению эпидемиологической безопасности в организациях торговли. Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов необходимо обеспечить:



- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).



Сохраняются ограничения на работу для кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.



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