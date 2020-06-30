На площади Советов продолжаются ремонтные работы

Здесь заменят асфальтобетонное полотно, которое в прошлом году было уложено с нарушениями



Сейчас подрядчики начнут переделывать проблемный участок.



До начала работ сотрудники МБУ «Горсвет» и ООО «Байкал-Техстрой» приведут в порядок электросетевое хозяйство: уберут кабели электроснабжения под землю и обновят систему освещения. Для этого потребуется демонтаж 16 старых аварийных флагштоков, которые задействованы в освещении площади Советов.



– Флагштоки восстановим, потому что от них будет освещаться площадь, а во время праздничных мероприятий на них будут размещаться флаговые конструкции. Освещение демонтируем, чтобы потом его разместить на новых флагштоках. По правой стороне площади Советов МБУ «Горсвет» убрал кабели, мы все их спрятали вниз под землю. Площадь сразу визуально увеличилась, «раскрылись» фасады зданий - памятников архитектуры,– подчеркнул Сергей Гашев, заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства.



Работы по благоустройству на движении общественного транспорта не отразятся.



- Надеемся доставить как можно меньше неудобств горожанам. Все дни на площади будет работать тяжелая спецтехника, поэтому для предотвращения травмирования наших жителей движение пешеходов по самой площади будет временно закрыто. Также горожане не смогут воспользоваться существующей здесь парковкой, - пояснили в МУП «Улан-Удэстройзаказчик».



Добавим, что плановые работы по благоустройству площади Советов начались этой весной: уже заменена тротуарная плитка, высажены яблони и расширен один из остановочных карманов для удобства горожан.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

