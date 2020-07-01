4 июля в Бурятию прилетит первый чартер с туристами

Всего до конца сентября республику посетит почти две тысячи человек





С 4 июля стартует первая чартерная программа в Бурятию, организованная при поддержке Федерального агентства по туризму. Вместе с первой группой туристов республику посетят руководитель Ростуризма и директора агентских компаний «TUI Россия» - федерального туроператора, обеспечивающего чартерную программу, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 30 июня принял участие в пресс-конференции с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой и гендиректором компании «TUI Россия» Тарасом Демурой. Участники обсудили программы туров и рассказали журналистам об особенностях проекта.- Я бы сказала, исторический рейс. Это пилотный проект вместе с регионом и туроператором TUI. Безусловно, есть над чем работать, нам с Алексеем Самбуевичем предстоит не одно совещание на эту тему провести и работать над обеспечением необходимой инфраструктуры. Но уже сейчас Бурятии есть что показать туристам. Это когда ты летишь в границах своей страны, но попадаешь в совершенно другой мир. Бурятия – это, одной стороны, буддизм, с другой стороны – самобытность русского старообрядчества. И все это в сочетании с невероятной природой побережья Байкала и с возможностью активного отдыха. Это попытка показать нашим гражданам, в какой многоликой и многообразной, колоритной стране мы живем, - рассказала о целях проекта руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.В Бурятию с 4 июля по 22 сентября будут летать лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Вылеты из Москвы запланированы с частотой один раз в 9 дней. За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов.- Впервые инициатива куда-то лететь принадлежала не туроператору, а федеральным и региональным властям – Зарина Валерьевна и Алексей Самбуевич выступили с этой идеей. Мы поддержали, безусловно, риски были, так как ранее такое никогда никто не делал. Но спрос есть, первый рейс весь продан, второй почти продан, - сообщил генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура.Туристам, выбравшим путешествие в Бурятию, предлагаются две программы на Южном и Восточном побережьях озера Байкал и в Улан-Удэ, которые призваны в полной мере раскрыть туристический потенциал региона.- Первое, Бурятия – это центр буддизма России. Гости посетят Иволгинский дацан, где находится нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова – это мировая реликвия. Второе, у нас центр старообрядчества, одна из самых больших в мире общин старообрядцев. Это деревня, входящая в десятку самых красивых деревень России, Десятниково, где культура старообрядцев сохранилась в исконном виде, как 400 лет назад. В республике есть места с интереснейшей историей: Гуннское городище, ему 2500 лет, 33-метровый Будда, Посольский монастырь. Центр восточной медицины - единственное в России государственное лечебно-оздоровительное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины. В лечении используются и местные целебные травы. Повторюсь, единственный в России, он также работает в рамках системы ОМС. В Бурятии насчитывается более 300 минеральных источников, которые вызывают интерес у прибывающих туристов. И это все помимо Байкала, - рассказал о направлениях экскурсионных туров глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, Ростуризм в начале лета анонсировал пакетные туристические предложения для развития внутреннего туризма. Крупнейшие туроператоры страны при поддержке Федерального агентства запустили новые чартерные перелеты внутри страны. Выбраны четыре самых привлекательных, по мнению экспертов туриндустрии, направления, среди которых оказалась Бурятия. Для республики это первый подобный опыт. Масштабные проекты в этих направлениях, которые сейчас рассматриваются как эксперимент, призваны раскрыть потенциал регионального туризма и положить начало тренду путешествий по России.Фото: «Номер один»