На 18 часов явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Бурятии составила почти 63%

Проголосовали 441 554 человека





На 18.00 1 июля в Бурятии всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны 62,91% от общего числа избирателей, сообщили в пресс-службе правительства республики. Проголосовали 441 554 человека.

Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование в общероссийский день голосования – 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.В день общероссийского голосования 1 июля избирательные участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера.Фото: пресс-служба правительства Бурятии