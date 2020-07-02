Поправки в Конституцию РФ поддержали более 70% избирателей Бурятии

Северобайкальск и Улан-Удэ дали наибольшую долю протестного электората
Поправки в Конституцию РФ в ходе общероссийского голосования поддержали 70,86% избирателей Бурятии, «нет» сказали 27,52% проголосовавших. Таковы данные сводной таблицы предварительных итогов голосования, размещенной на сайте республиканского избиркома. Явка, по предварительным данным, составила 62,4%.
Наиболее высокую степень поддержки поправок показали сельские районы: более 93% Закаменск, более 96% Кижинга и Хоринск. Ожидаемо много избирателей, высказавшихся против изменений в Конституции, оказалось в городах. Безусловный лидер Северобайкальск – 37,11%. В районах Улан-Удэ доля протестного электората колеблется на уровне 32,31% (Железнодорожный), 33,15% (Советский), 33,85% (Октябрьский).
Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в целом по России, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 65 % граждан от числа участников голосования, включенных в списки. По результатам обработки протоколов более 30 % участковых избирательных комиссий количество участников голосования, проголосовавших за поправки, составляет около 74 %, против – менее 25 %.
«Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали это голосование своей гражданской миссией, ознакомились с поправками, поразмышляли, а затем свободно выразили свою волю. Всех за это благодарю. Огромное спасибо. Это значит, гражданам не все равно, что будет со страной», – сказала Элла Памфилова.
Заметим, предварительные итоги голосования в Бурятии находятся в тренде общероссийских итогов, что, разумеется, облегчит работу властей республики в федеральных коридорах власти. Напомним и о том, что незадолго до голосования глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что его итоги покажут «на самом деле, какое у жителей республики отношение ко мне. Это же оценка, в том числе, и моей деятельности. Если людям совсем жизнь не нравится, и они не видят никаких изменений – это оценка моей работы. Если оценка будет плохая - я плохо работаю».
Довольно рискованно поставив свой рейтинг в зависимость от итогов федерального голосования, Алексей Цыденов, похоже, выиграл. Кстати, он сказал и том, что от этого будет зависеть его решение баллотироваться на пост главы республики на второй срок в 2022 году.
Фото: egov-buryatia.ru
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