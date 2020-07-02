Бурятия перешагнула рубеж «3000» по общему числу случаев COVID-19

В республике скончался 22-й пациент с тяжелой формой коронавируса в возрасте 80 лет

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3034. Это на 43 случая больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 1708 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2168 человек, умерло 22 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Накануне, 1 июля, в стационаре по ул. Солнечная, 4а умер пациент 80 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней пневмонией. Имел последствия двух инсультов, паркинсонизм, ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническую болезнь с кризовым течением, бронхиальную астму.Из 43 новых случаев COVID-19: четыре человека – прибывшие из других регионов, один человек связан с очагом в БСМП, три человека – связаны с очагом в Тункинском районе, пять человек – работники рудников поселка Иракинда, 15 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1106 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 487 больных, включая 19 детей.На амбулаторном лечении - 357 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - четверо тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ больных нет.В четырех обсерваторах находятся 27 человек.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3059 человек, с нарастающим итогом – от 175 029 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.. По итогам трех прошедших месяцев занимает третье место среди регионов ДФО по этому показателю, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).По сравнению с началом апреля доля инфицированных в республике уменьшилась на 28% (с 40% до 12%).Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса – 1% зафиксирована в Чукотском автономном округе. Наибольшая – по 17% в Приморском крае, Хабаровском крае и Якутии.По данным ИЦК, в ДФО на 2 июля выявлено 25 232 случая COVID-19. За все время выздоровело 15 194 человека, не справились с болезнью 219 человек.Фото: pixabay.com