В Монголии «антиковидные» ограничения сохранят до 15 июля

Страна продолжит эвакуацию своих граждан из зарубежья, в том числе из России



В Монголии в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса Государственная чрезвычайная комиссия продлила режим повышенной готовности до 15 июля, сообщает



Как отметил заместитель мэра Улан-Батора Ж.Батбаясгалан, ограничение проведения всеобщих мероприятий, демостранций, работы баров, развлекательных заведений и места компьютерных игр остаются в силе. А детские игровые центры и кинотеатры будут работать по особым правилам.



Кроме того, решено, что национальный авиаперевозчик МИАТ совершит пять спецрейсов в июле в зарубежные страны для эвакуации своих граждан. В частности, 2, 7 и 15-го июля МИАТ направит авиалайнер в Сеул для возвращения граждан из Южной Кореи, 4 июля в Токио и 9 июля в Стамбул (Турция) и Германию. Также в июле из России и Китая планируются эвакуировать 700 граждан через погранпункты пропуска Замын-Уд и Алтан-Булаг.



Фото: МОНЦАМЭ В Монголии в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса Государственная чрезвычайная комиссия продлила режим повышенной готовности до 15 июля, сообщает МОНЦАМЭ Как отметил заместитель мэра Улан-Батора Ж.Батбаясгалан, ограничение проведения всеобщих мероприятий, демостранций, работы баров, развлекательных заведений и места компьютерных игр остаются в силе. А детские игровые центры и кинотеатры будут работать по особым правилам.Кроме того, решено, что национальный авиаперевозчик МИАТ совершит пять спецрейсов в июле в зарубежные страны для эвакуации своих граждан. В частности, 2, 7 и 15-го июля МИАТ направит авиалайнер в Сеул для возвращения граждан из Южной Кореи, 4 июля в Токио и 9 июля в Стамбул (Турция) и Германию. Также в июле из России и Китая планируются эвакуировать 700 граждан через погранпункты пропуска Замын-Уд и Алтан-Булаг.Фото: МОНЦАМЭ