Поправки в Конституцию РФ поддержали почти 72% жителей Бурятии

Против высказались 26, 49% участников голосования, явка составила 64,6 %
В Бурятии поправки в Конституцию РФ, по предварительным данным избиркома республики, одобрили 71,95% голосовавших или 329,2 тысячи человек.
Против проголосовало 26,49% или 121,2 тысячи жителей региона, сообщает уточненные данные итогов общероссийского голосования пресс-служба правительства республики.
Всего на избирательные участки пришли 458,2 тысячи человек. Явка составила 64,6% от числа избирателей.
Напомним, досрочное голосование стартовало 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование проходило на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.
Фото: egov-buryatia.ru
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