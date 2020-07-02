Поправки в Конституцию РФ поддержали почти 72% жителей Бурятии

Против высказались 26, 49% участников голосования, явка составила 64,6 %



В Бурятии поправки в Конституцию РФ, по предварительным данным избиркома республики, одобрили 71,95% голосовавших или 329,2 тысячи человек.



Против проголосовало 26,49% или 121,2 тысячи жителей региона, сообщает уточненные данные итогов общероссийского голосования пресс-служба правительства республики.



Всего на избирательные участки пришли 458,2 тысячи человек. Явка составила 64,6% от числа избирателей.



Напомним, досрочное голосование стартовало 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование проходило на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.



Фото: egov-buryatia.ru

