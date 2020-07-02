В Бурятии на лесном пожаре током убило косулю

Она стала жертвой обрыва линии электропередач, который и привел к пожару

Оказалось, пожар возник из-за обрыва линии электропередач. Рядом с проводами сотрудники Прибайкальского лесхоза обнаружили убитую током косулю. «Сорвало два провода, один около метра над землей висел, а второй лежал на земле. В итоге загорелась лесная подстилка и огонь быстро распространился по лесу. Возле кабеля, откуда и начался лесной пожар, мы обнаружили убитую током косулю. Она задела его задней ногой» - рассказывает главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.









В Бурятии накануне в 2 километрах от села Острог Прибайкальского района был обнаружен лесной пожар. На место оперативно отправились пять сотрудников лесной охраны на лесопожарной машине. Площадь возгорания составила 0,02 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).Лесной пожар через полтора часа был ликвидирован. Всего в Бурятии с начала пожароопасного сезона из-за линейных объектов возникло 10 лесных пожаров.За прошедшие сутки в Бурятии велось тушение 25 лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 416 гектаров. С огнем боролись более 360 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Использовалась 61 единица лесопожарной техники. Пятнадцать лесных пожаров ликвидированы.Сегодня четыре очага возгорания в Баргузинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. Также продолжается работа по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах.Фото и видео: РАЛХ