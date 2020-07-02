02.07.2020
В Улан-Удэ на сенокос вышли осужденные

В Улан-Удэ на сенокос вышли осужденные

Устоят сейчас - в самый жуткий час, все напасти им будут трын-трава


В Улан-Удэ покосом травы на улицах города занялись осужденные за заработную плату . Они трудятся под надзором сотрудников исправительного учреждения колония-поселение №3 и контролем сотрудников УФСИН по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.

УФСИН России по Бурятии и Комбинат по благоустройству Улан-Удэ заключили соглашение по трудоустройству осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 3., пояснили в управлении.

Сотрудники учреждения отмечают, что работа дает возможность осужденным оплачивать исковые обязательства и помогает в ресоциализации. А еще за хорошую работу осужденные могут рассчитывать на поощрение, положительную характеристику и даже - на условно-досрочное освобождение.

Фото: pixabay.com
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