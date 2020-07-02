В Улан-Удэ из-за коронавируса закрыли детский сад

Инфекция в него завезли из Тункинского района





Как сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев, в Улан-Удэ из-за коронавируса временно закрыт детский сад «Колобок» в микрорайоне Исток. Всего число контактных лиц по этому дошкольному учреждению составляет 94 человека. Проводится обследование персонала, детей, посещавших сад, и их родителей.