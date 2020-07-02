В Улан-Удэ из-за коронавируса закрыли детский сад

Инфекция в него завезли из Тункинского района
Как сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев, в Улан-Удэ из-за коронавируса временно закрыт детский сад «Колобок» в микрорайоне Исток. Всего число контактных лиц по этому дошкольному учреждению составляет 94 человека. Проводится обследование персонала, детей, посещавших сад, и их родителей.
По словам руководителя Роспотребнадзора Бурятии, инфекция проникла в детсад из Тункинского очага. Там в ходе шаманского обряда было инфицировано 12 его участников и еще 21 человек, контактировавший с ними. Один из зараженных скончался.
Напомним, в начале июня в Улан-Удэ был закрыт детский сад «Солнышко» после того, как там выявили больного коронавирусом сотрудника. К счастью, инфекция в этом детсаду не получила дальнейшего распространения.
Фото: «Номер один»
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