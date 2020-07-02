В Бурятии деньги по поддержку соцработников забирают у вип-пенсионеров

Будет ли это означать сокращение вип-пенсий на время пандемии коронавируса – пока не сообщается



В связи с возникновением дополнительной потребности на срок по 3 июня включительно по мерам социальной поддержки и обеспечению питанием работников учреждений социального обслуживания, подведомственных минсоцзащиты Бурятии, работающим в режиме «тотальная изоляция», в республике перераспределят бюджетные ассигнования. Распоряжение правительства Бурятии об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.



Министерству финансов поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. При этом, как следует из текста документа, деньги в сумме более 2,5 миллионов рублей изымаются из расходов, предусмотренных на «доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации». Иными словами, из средств вип-доплат к пенсиям чиновников.



Отразится ли эта бюджетная «рокировка» на размере вип-пенсий – об этом в распоряжении правительства не уточняется. Да, и сумма, «срезанная» с вип-пенсионеров, пока не так велика. Хотя сам подход, видимо, верный в условиях бюджетных «дыр», пробитых коронавирусом.











Впрочем, уже тогда не все депутаты согласились с половинчатым решением проблемы, некоторые выступали за полную отмену пенсионных доплат чиновникам.



В целом же борьба с вип-пенсиями продолжалась несколько лет. В 2016 году по инициативе все того же Михаила Гергенова доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но на период с июня до 31 декабря. В 2017 году выплаты были восстановлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 миллиона рублей. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Компромисс был найден лишь в начале 2018 года.







Фото: «Номер один» В связи с возникновением дополнительной потребности на срок по 3 июня включительно по мерам социальной поддержки и обеспечению питанием работников учреждений социального обслуживания, подведомственных минсоцзащиты Бурятии, работающим в режиме «тотальная изоляция», в республике перераспределят бюджетные ассигнования. Распоряжение правительства Бурятии об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Министерству финансов поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. При этом, как следует из текста документа, деньги в сумме более 2,5 миллионов рублей изымаются из расходов, предусмотренных на «доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации». Иными словами, из средств вип-доплат к пенсиям чиновников.Отразится ли эта бюджетная «рокировка» на размере вип-пенсий – об этом в распоряжении правительства не уточняется. Да, и сумма, «срезанная» с вип-пенсионеров, пока не так велика. Хотя сам подход, видимо, верный в условиях бюджетных «дыр», пробитых коронавирусом. Как сообщал «Номер один» , в бюджет Бурятии на мероприятия, направленные на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции, поступило 1,6 миллиарда рублей дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, информировала пресс-служба правительства республики. А в конце мая прогноз выпадающих налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета из-за пандемии коронавируса уже оценивался в 5,9 миллиарда рублей. Напомним , в феврале 2018 года Народный Хурал республики одобрил законопроект, внесенный главой республики Алексеем Цыденовым и урезающий доплаты к пенсиям бывших чиновников. Как отметила тогда министр соцзащиты Татьяна Быкова, представляя проект закона, он сокращал вип-пенсии по разным категориям получателей. Пенсионерам органов законодательной и исполнительной власти, органов и государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, уменьшался процент по стажу до 50 и 70 процентов в зависимости от стажа. Общая экономия в результате «урезания» составила 21 миллион рублей в год, или менее 10% трат бюджета региона на вип-доплаты. В 2017 году сумма, потраченная на вип-пенсионеров, превысила 270 миллионов рублей.Впрочем, уже тогда не все депутаты согласились с половинчатым решением проблемы, некоторые выступали за полную отмену пенсионных доплат чиновникам.В целом же борьба с вип-пенсиями продолжалась несколько лет. В 2016 году по инициативе все того же Михаила Гергенова доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но на период с июня до 31 декабря. В 2017 году выплаты были восстановлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 миллиона рублей. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Компромисс был найден лишь в начале 2018 года. Вопрос о приостановке выплаты вип-пенсий в условиях пандемии коронавируса уже поднимался некоторыми депутатами Народного Хурала весной нынешнего года.Фото: «Номер один»