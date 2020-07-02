В Улан-Удэ бомж ограбил женщину, повисшую на заборе

Бродяга будет привлечен к уголовной ответственности, несмотря на проявленную поначалу галантность



В Улан-Удэ в отдел полиции Советского района поступило заявление о грабеже от 31-летней горожанки. Она рассказала правоохранителям, что незнакомый мужчина похитил у нее сотовый телефон.



Женщина, проживающая в частном доме на улице Кирова, пояснила дознавателю, что решила сходить в магазин. Поскольку калитка ограды была закрыта на ключ, она решила перелезть через забор. Однако, не рассчитав свои силы, повисла на ограждении и попросила проходящего мимо мужчину о помощи. Он тут же перелез через забор для того, чтоб ее подтолкнуть. В это время на шум вышел хозяин жилища. Испугавшись скандала, мужчина перелез обратно через забор. В этот момент он увидел в руках у беспомощно повисшей женщины сотовый телефон. Понимая, что горожанка не в состоянии его догнать, выхватил у нее из рук гаджет и скрылся.



Похищенное ранее судимый за кражи 37-летний мужчина без определенного места жительства намеревался продать, однако был задержан полицейскими. Сотовый телефон изъят. Отметим, что и потерпевшая, и подозреваемый находились в состоянии алкогольного опьянения.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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