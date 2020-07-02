В Улан-Удэ проезд на трамвае снизился на два рубля

Акцию поддержал и муниципальный автобус

- Вы обладатель карты от Mastercard? Тогда с 1 июля по 30 сентября 2020 года вы катаетесь в трамваях Улан-Удэ за 13 рублей, а в муниципальный автобусах всего за 18 рублей. Повторяем, эта акция только для держателей карт Mastercard. Положение об акции смотрите на сайте www.proezd03.ru, - рассказали в МУП «Управление трамвая»

Также в Управлении пояснили, что в чеке выходит сумма проезда 15 рублей в трамваях и 20 руб в больших автобусах МУП "Городские маршруты". По факту списывается с пассажира на 2 рубля меньше.







