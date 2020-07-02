Общественная палата Бурятии: «Нарушений в ходе голосования не установлено»

В республике за ходом голосования по поправкам в Конституцию следили 3636 наблюдателей



В дни голосования по поправкам в Конституцию РФ работал ситуационный центр на базе Общественной палаты Бурятии на «горячую линию» центра поступило в общей сложности свыше 100 звонков от жителей республики, которые касались, в основном, порядка голосования. По различным сигналам от населения, сообщениям из социальных сетей состоялось 111 выездов членов Общественной палаты на избирательные участки. По каждой информации проведены проверки.



«Были, конечно, сигналы, которые носили достаточно серьезный характер, и по ним оперативно выезжала группа и проводила проверку. Нарушений процедуры голосования не установлено», - сообщил сегодня журналистам председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.



Общественная палата республики Бурятия, республиканский омбудсмен и Ассоциация независимого общественного мониторинга подвели итоги контрольных мероприятий на избирательных участках со стороны общественников. Они осуществляли контроль за соблюдением прав граждан и выполнением санитарно-эпидемиологических требований в процессе голосования.



До старта работы избирательных комиссий Общественная палата и омбудсмен договорились о совместной работе в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию и подписали соответствующее соглашение. В целом, стороны соглашения отметили, что голосование в республике прошло на высоком уровне, без инцидентов с нарушениями процедуры. Члены Общественной палаты подчеркнули, что весь период, начиная с 25 июня, они находились в тесном контакте с районами, где также отмечают высокий уровень организации и отсутствие значительных нарушений.



«Мы во время подготовки к голосованию провели ряд экспертных площадок, потому что для нас было важно, чтобы наши жители понимали, какие поправки вносятся в главный закон страны. За весь период посетили 120 избирательных участков по всей республике. Если ранее перед нами стала задача открытости и легитимности голосования, то в этом году появился новый пункт «безопасность». И я хочу отметить, что максимально все профилактические меры были приняты, участки соответствовали санитарным нормам», - рассказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.



«Голосование по поправкам в Конституцию беспрецедентно по нескольким параметрам. Первое: семь дней голосования дали возможность всем, кто желает, проголосовать и выразить свое мнение. Второе касается общественного наблюдения. Кандидатов в наблюдатели имели право направить все политические партии, все общественные организации и сами жители республики. Получили направление в качестве наблюдателей 3636 человек. В итоге, в среднем на каждом участке работали от 4 наблюдателей: на маленьких участках – до 3, а на больших – до 6», - отметил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.



Особенностью этой избирательной кампании стала работа в условиях высокого эпидемиологического риска отдельных избирательных комиссий и наблюдателей. Медицинская палата Бурятии направила на общественный контроль свыше 60 человек. Специально обученные специалисты работали в комиссиях, которые работали с населением, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19. И члены комиссии, и наблюдатели работали в противочумных костюмах, с соблюдением профилактических требований.







Фото: egov-buryatia.ru В дни голосования по поправкам в Конституцию РФ работал ситуационный центр на базе Общественной палаты Бурятии на «горячую линию» центра поступило в общей сложности свыше 100 звонков от жителей республики, которые касались, в основном, порядка голосования. По различным сигналам от населения, сообщениям из социальных сетей состоялось 111 выездов членов Общественной палаты на избирательные участки. По каждой информации проведены проверки.«Были, конечно, сигналы, которые носили достаточно серьезный характер, и по ним оперативно выезжала группа и проводила проверку. Нарушений процедуры голосования не установлено», - сообщил сегодня журналистам председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.Общественная палата республики Бурятия, республиканский омбудсмен и Ассоциация независимого общественного мониторинга подвели итоги контрольных мероприятий на избирательных участках со стороны общественников. Они осуществляли контроль за соблюдением прав граждан и выполнением санитарно-эпидемиологических требований в процессе голосования.До старта работы избирательных комиссий Общественная палата и омбудсмен договорились о совместной работе в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию и подписали соответствующее соглашение. В целом, стороны соглашения отметили, что голосование в республике прошло на высоком уровне, без инцидентов с нарушениями процедуры. Члены Общественной палаты подчеркнули, что весь период, начиная с 25 июня, они находились в тесном контакте с районами, где также отмечают высокий уровень организации и отсутствие значительных нарушений.«Мы во время подготовки к голосованию провели ряд экспертных площадок, потому что для нас было важно, чтобы наши жители понимали, какие поправки вносятся в главный закон страны. За весь период посетили 120 избирательных участков по всей республике. Если ранее перед нами стала задача открытости и легитимности голосования, то в этом году появился новый пункт «безопасность». И я хочу отметить, что максимально все профилактические меры были приняты, участки соответствовали санитарным нормам», - рассказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.«Голосование по поправкам в Конституцию беспрецедентно по нескольким параметрам. Первое: семь дней голосования дали возможность всем, кто желает, проголосовать и выразить свое мнение. Второе касается общественного наблюдения. Кандидатов в наблюдатели имели право направить все политические партии, все общественные организации и сами жители республики. Получили направление в качестве наблюдателей 3636 человек. В итоге, в среднем на каждом участке работали от 4 наблюдателей: на маленьких участках – до 3, а на больших – до 6», - отметил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.Особенностью этой избирательной кампании стала работа в условиях высокого эпидемиологического риска отдельных избирательных комиссий и наблюдателей. Медицинская палата Бурятии направила на общественный контроль свыше 60 человек. Специально обученные специалисты работали в комиссиях, которые работали с населением, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19. И члены комиссии, и наблюдатели работали в противочумных костюмах, с соблюдением профилактических требований. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии поправки в Конституцию РФ, по предварительным данным избиркома республики, одобрили 71,95% голосовавших или 329,2 тысячи человек. Против проголосовало 26,49% или 121,2 тысячи жителей региона, сообщает уточненные данные итогов общероссийского голосования пресс-служба правительства республики. Всего на избирательные участки пришли 458,2 тысячи человек. Явка составила 64,6% от числа избирателей.Фото: egov-buryatia.ru