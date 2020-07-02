Антиконтрафактную маркировку поддерживают 70% россиян

Особенно для медикаментов, фармацевтики, продуктов питания, молочной продукции, алкоголя, товаров и продуктов для детей



В России с первого июля вводится антиконтрафактная маркировка для ряда товаров. Россияне уже готовы ориентироваться на нее при выборе продукции, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



С контрафактными товарами сталкивался почти каждый второй россиянин - 40%. Нелегальная продукция - серьезная проблема: двое из пяти россиян либо покупали ее (18%), либо видели в продаже (22%). О вводе системы маркировки для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта, знают в той или иной степени три четверти россиян - 75%. Эту инициативу большинство воспринимает положительно (70%), и только каждый пятый сообщил о своем безразличии (20%).



В первую очередь маркировка необходима, по мнению содержательно ответивших россиян, для медицинских товаров: медикаментов, фармацевтики (52%). Наиболее широкую поддержку получила маркировка продуктов питания (45%), молочной продукции (19%), алкоголя (15%), товаров и продуктов для детей (14%).



Если производители переложат затраты на покупателей, готовы умеренно переплачивать 51% - за маркированные лекарства, 40% - за технику и электронику, 39% - за продукты питания. Но 72% не готовы платить больше за сигареты, 69% - за парфюмерию, 64% - за одежду и обувь.



При наличии технической возможности 71% россиян готовы установить на телефон приложение «Честный знак». Чаще об этом сообщают 25-34-летние (80%) и 35-44-летние (83%).



С 1 июля маркировка будет введена в обязательном порядке для всех производителей, импортеров, а также оптовых и розничных продавцов ряда товаров. О введении обязательной маркировки для обуви и сигарет знают по 37% россиян, для лекарственных средств — 48%.



После введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку. Чаще об этом говорят относительно лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медицинские средства с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут ориентироваться 66% (30% высказали свое безразличие), а каждый второй (50%) будет искать ее при выборе сигарет.



Введение обязательной маркировки понизит количество нелегальной продукции, по мнению 41% россиян, повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров (56%) и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями (60%).



Производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, считает 91% россиян. Такую же меру ответственности должны нести государственные органы, допустившие производство или продажу нелегальной продукции (92%), и продавцы контрафакта (83%). Человек, сознательно купивший нелегальную продукцию, по мнению трети россиян, не должен нести никакой ответственности (32%), почти такая же доля считает уголовное или административное наказание справедливым (34%).



Фото: pixabay.com В России с первого июля вводится антиконтрафактная маркировка для ряда товаров. Россияне уже готовы ориентироваться на нее при выборе продукции, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса россиян об отношении к обязательной маркировке товаров в целях борьбы с нелегальной продукцией и о том, кто должен нести ответственность за ее распространение.С контрафактными товарами сталкивался почти каждый второй россиянин - 40%. Нелегальная продукция - серьезная проблема: двое из пяти россиян либо покупали ее (18%), либо видели в продаже (22%). О вводе системы маркировки для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта, знают в той или иной степени три четверти россиян - 75%. Эту инициативу большинство воспринимает положительно (70%), и только каждый пятый сообщил о своем безразличии (20%).В первую очередь маркировка необходима, по мнению содержательно ответивших россиян, для медицинских товаров: медикаментов, фармацевтики (52%). Наиболее широкую поддержку получила маркировка продуктов питания (45%), молочной продукции (19%), алкоголя (15%), товаров и продуктов для детей (14%).Если производители переложат затраты на покупателей, готовы умеренно переплачивать 51% - за маркированные лекарства, 40% - за технику и электронику, 39% - за продукты питания. Но 72% не готовы платить больше за сигареты, 69% - за парфюмерию, 64% - за одежду и обувь.При наличии технической возможности 71% россиян готовы установить на телефон приложение «Честный знак». Чаще об этом сообщают 25-34-летние (80%) и 35-44-летние (83%).С 1 июля маркировка будет введена в обязательном порядке для всех производителей, импортеров, а также оптовых и розничных продавцов ряда товаров. О введении обязательной маркировки для обуви и сигарет знают по 37% россиян, для лекарственных средств — 48%.После введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку. Чаще об этом говорят относительно лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медицинские средства с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут ориентироваться 66% (30% высказали свое безразличие), а каждый второй (50%) будет искать ее при выборе сигарет.Введение обязательной маркировки понизит количество нелегальной продукции, по мнению 41% россиян, повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров (56%) и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями (60%).Производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, считает 91% россиян. Такую же меру ответственности должны нести государственные органы, допустившие производство или продажу нелегальной продукции (92%), и продавцы контрафакта (83%). Человек, сознательно купивший нелегальную продукцию, по мнению трети россиян, не должен нести никакой ответственности (32%), почти такая же доля считает уголовное или административное наказание справедливым (34%).Фото: pixabay.com