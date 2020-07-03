Жителю Бурятии грозит штраф за заезд на автомобиле в Байкал

Загнав машину в озеро, мужчина устроил танцы на крыше автомобиля





Полицейские Кабанского района установили водителя, который на автомобиле заехал в Байкал в районе местности Сухая и вместе с приятелями устроил танцы на крыше машины. Информация об инциденте появилась в СМИ 28 июня.

Мужчина проживает в поселке Селенгинск и официально не работает. Полицейским он пояснил, что находился в Сухой на отдыхе. Ради забавы он загнал иномарку в озеро, а затем проехал на машине вдоль береговой линии.Собранные полицейскими материалы направлены в Байкало-Селенгинский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны для привлечения гражданина к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»