В Бурятии судят гражданина Таджикистана, проникавшего в РФ вопреки запрету

Будучи выдворенным за пределы России еще в 2014 году, он получил новый загранпаспорт



В Бурятии прокурор Кяхтинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана. Он обвиняется в пяти эпизодах «пересечения государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в Россию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации» (статья 322 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.



Расследованием установлено, что в июне 2014 года постановлением Иркутского районного суда гражданин Таджикистана привлечен к административной ответственности за «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания». Он был оштрафован с административным выдворением за пределы России.



Однако, находясь в Таджикистане, мужчина изменил свои персональные данные и получил новый заграничный паспорт.



По новому документу с декабря 2014-го по март 2018-го года иностранец пять раз незаконно пересек государственную границу Российской Федерации воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.



Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу.



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