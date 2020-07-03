Бурятская таможня передала партию одноразовых масок в Центр медицины катастроф

В марте эти маски были изъяты у гражданина Монголии, который тайно вывозил их в соседнюю страну для продажи

Более 1500 одноразовых медицинских масок, изъятых в пункте пропуска МАПП Кяхта в марте, передала в Территориальный центр медицины катастроф Бурятская таможня, сообщили в ее пресс-службе.Напомним, нашумевший инцидент произошел сразу после вступления в силу постановления правительства РФ о временном запрете вывоза из России отдельных видов товаров, в перечень которых входят медицинские маски.Во время, когда на средства индивидуальной защиты еще сохранялся большой дефицит, маски вывозил из России гражданин Монголии с намерением их продать. Зная, что вывоз этого товара запрещен, он спрятал упаковки с масками в автомобиле. Выявленный при таможенном контроле товар был изъят.По решению Кяхтинского районного суда Бурятии товар конфискован и обращен в федеральную собственность.В соответствии с федеральным законодательством таможенные органы наделены полномочиями безвозмездно передавать медицинским организациям медицинские и санитарно-гигиенические изделия, обращенные в федеральную собственность.Фото: pixabay.com и Бурятская таможня