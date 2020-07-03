В Бурятии скончался 23-й пациент с коронавирусом

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3071



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3071. Это на 37 случаев больше, чем было в четверг. Из них в Улан-Удэ – 1728 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2212 человек, умерло 23 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Второго июля в стационаре по улице Пирогова умер пациент 80 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней пневмонией, страдал сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью.



Из 37 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из других регионов, два человека – связаны с очагом в БСМП, один работник рудника п. Иракинда, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1106 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 469 больных, включая 19 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 367 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - четверо тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (оба старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ один пациент.



В четырех обсерваторах находятся 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2445 человек, с нарастающим итогом – от 177 474 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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