Житель Улан-Удэ отсудил у ТСЖ 80 тысяч рублей за сломанную ногу

Мужчина поскользнулся и упал на нечищеной лестнице





Судебные приставы взыскали с ТСЖ в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за падение на скользкой ступеньке.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина вышел из дома и отправился в сторону автобусной остановки, чтобы уехать на работу. Проходя под аркой многоквартирного жилого дома, он поскользнулся на ступеньках и сломал ногу. С травмой ноги мужчина попал в больницу, где ему диагностировали сложный закрытый перелом внутренней лодыжки левой голени со смещением костных отломков, подвывих стопы с повреждением дистального межберцевого синдесмоза.После длительного лечения и реабилитации пострадавший обратился с иском в суд к товариществу собственников жилья, работники которого не убрали снег со ступенек и не произвели подсыпку гололеда. Суд встал на сторону истца и присудил ему 80 тысяч рублей.Судебные приставы возбудили в отношении ТСЖ исполнительное производство, в рамках которого взыскали требуемую сумму со счета организации в банке. На сегодня вся сумма компенсации перечислена пострадавшему мужчине.Фото: «Номер один»