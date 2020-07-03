Улан-Удэ снова хочет отобрать землю у федералов

Конфликт вокруг земель на Верхней Березовке развернулся с новой силой





Скандально известный конфликт вокруг земель «БурНИИСХа» на Верхней Березовке (Улан-Удэ) продолжает развиваться. Верхняя Березовка считается престижной местностью, и там наряду с простыми горожанами проживает немало известных людей. Земельные участки, дома в этом районе всегда вызывают интерес. Известно, что улан-удэнские власти давно ведут наступление на федералов с целью заставить их отдать в собственность муниципалитета часть своих весьма обширных верхнеберезовских территорий. И это противостояние длится уже довольно давно.

Речь о землях, когда-то переданных Москвой в пользование федерального научного, селекционного НИИ, но частично используемых не по целевому назначению – они застроены большим количеством дач.Жители нескольких здешних ДНТ десятилетиями поднимали вопрос приватизации своих соток. Ведь наделы они приобретали в централизованном порядке, платили деньги, имеются документы. Стихийного захвата земли здесь не было.Городские и республиканские власти долго пытались решить проблему мирно.Как ранее рассказывала «Номер один» министр имущественных и земельных отношений республики Маргарита Магомедова, федералам даже предлагали «компенсирущую» территорию в аграрном Кабанском районе. Ее площадь была даже больше того, что РФ передала бы городу на Верхней Березовке. Но ни по обмену, ни по безвозмездной передаче понимания не достигли. Улан-удэнским чиновникам пришлось идти в суд.Бурятская Фемида благоволила мэрии города. В минувшем году Улан-Удэ успешно «отвоевал» солидный кусок - участки, которые оказались в «нецелевке» полностью. Но были случаи сложнее, когда часть участка использовалась «БурНИИСХом» не по назначению (застроена дачами), а часть – по назначению.По этой-то «расчлененке» городские власти и вынуждены подать отдельный иск. Ведь федералы не желали отдавать по-хорошему не только целые участки, но и их части.В новом процессе рассматривали 15 спорных участков. Он растянулся на один год десять месяцев.От имени истца выступал комитет по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ (КУИ). Ответчиком было Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия. В ходе процесса один из участков выделен в отдельное производство, в итоге рассматривали передачу городу 14 участков общей площадью 895 113 квадратных метров.КУИ требовал признать незаконным отказ МТУ в передаче городу «нецелевых» участков, подлежащих образованию в ходе раздела. Также попросил обязать федералов утвердить схемы расположения таких земельных участков и передать участки в собственность муниципалитета.По-дачному говоря, бились почти за 9 тыс. соток - огромное количество дачных наделов.Среди «козырей» МТУ Росимущества самым интересным можно назвать утверждение, что «нарушение со стороны ФГБНУ «БурНИИСХ» земельного законодательства доказательствами не подтверждено».Сам «БурНИИСХ», привлеченный в качестве третьего лица, неожиданно сказал, что в целом не возражает передать земли в муниципальную собственность, но «только вне судебного процесса, а в рамках мирного взаимодействия всех заинтересованных сторон». Позиция НИИ оказалась столь же непонятной, сколь и парадоксальной, так как общеизвестно, что город пошел в суд только после того, как в досудебном порядке соглашения достичь не удалось.Очень интересно выглядело то, что научное учреждение отрицало, со своей стороны, факты нецелевого использования спорных земельных участков и даже сказало, что оспаривает в суде строительство дач, которое считает самовольным.Но участвовавшие в деле ДНТ «Дацанское», «Терра», «Орбита», «Труд» полностью поддержали требования КУИ.Довольно странную линию вел Росреестр по РБ. Определенной позиции по существу спора ведомство не придерживалось, оставляя все на усмотрение суда. Но одновременно поясняло, что на спорных земельных участках допущено возведение самовольных строений.Доводы ответчика вызвали, как нам кажется, недоумение у суда. Например, причины, по которым МТУ Росимущества не смогло рассмотреть, проанализировать адресованные ему схемы расположения земельных участков (в форме электронного документа), - файлы в формате XML не открывались, суд назвал надуманными и несостоятельными.«Причины, приводимые ответчиком, являются формальными, не носят объективного характера, а полностью зависят от действий самого лица», - в частности, подчеркнул суд.Судья Виктория Ниникина, несколько обиженно, как нам показалось, отметила, что суд неоднократно откладывал судебные заседания для предоставления МТУ возможности изучить схемы в электронном виде (они были приобщены к материалам дела на диске), предлагал ответчику представить свои возражения на основе анализа схем, обозначенных в них границ участков.«Определения суда МТУ Росимущества не исполнило», - констатировала она.Забавная ситуация сложилась по поводу одного предполагавшегося к образованию участка. В его границах, по словам Росимущества, оказывались гараж, склад готовой продукции и контора, что делало невозможным его передачу городу.Сопоставив вместе с представителями сторон схемы данного участка со скриншотами из публичной кадастровой карты, суд сделал вывод, что перечисленная недвижимость располагается вне границ испрашиваемого участка.«Соответственно, в передаче земельного участка по данному основанию ответчиком было отказано необоснованно», - сделала вывод судья Ниникина.Как выяснилось в ходе дебатов, Федеральное агентство по управлению госимуществом еще в 2016 году обращалось с письмом в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО курировало «БурНИИСХ») и обращало внимание на то, что НИИ целый ряд земельных участков использует не по целевому назначению.ФАНО тогда поставили в известность, что такие участки подлежат передаче в муниципальную собственность, поскольку объектов федеральной собственности на них нет, но есть основания для прекращения права постоянного (бессрочного) пользования НИИ такими территориями.Письмо содержало просьбу о рассмотрении руководителем ФАНО вопроса об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования ненужными земельными участками, оформления документов на сей счет.Кстати, на «нецелевых» участках «БурНИИСХа» людьми построены целые жилые микрорайоны с улицами, проездами, коммуникациями. «Доводы ФГБНУ «БурНИИСХ» о том, что указанные земельные участки используются им надлежащим образом, противоречат приведенным доказательствам», - указал суд на верхнеберезовские реалии.Аргументы НИИ о том, что научное учреждение борется через суд с поселившимися дачниками, разумеется, рассмотрели. Оказалось, что речь идет о единичных случаях исков, датированных 2015-2019 гг., хотя множество дач на «научных» землях появилось куда раньше. Своевременную и массовую работу по борьбе с дачами, по их сносу суд обнаружить не смог.Повторим, что в тех ДНТ живут не только рядовые, но также и известные и влиятельные горожане.Аргументы МТУ Росимущества были разбиты. Позицию Улан-Удэ признали верной. Суд признал отказ МТУ в разделе спорных земельных участков недействительным.Постановлено, что МТУ обязано утвердить схемы расположения разделенных участков, а также безвозмездно передать территории, занятые дачами, в муниципальную собственность.Решение суда принято. Но полагаем, что земельный скандал на Верхней Березовке далеко не завершен. Скорее всего, данный вердикт первой инстанции будет обжалован федералами в апелляционном порядке. На это у них есть месяц.Но если вышестоящая инстанция подтвердит позицию бурятской Фемиды, то перед массой дачников откроется путь к долгожданной приватизации своих наделов.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: pixabay.com