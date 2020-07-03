В Бурятии расширяется добыча урана

Согласован технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения



Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр (ЦКР-ТПИ) согласовала технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения, представленный АО «Хиагда» («Атомредметзолото»/ горнорудный дивизион «Росатома»), сообщили в пресс-службе предприятия.



Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ).



Начало строительства инфраструктуры и подготовка месторождения к освоению запланированы на 2022 год, начало добычных работ - на 2023 год.



В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2020 года. На 2020 год. также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.



«С момента открытия месторождений урана в Бурятии в 80-х годах ХХ века ни одного чрезвычайного происшествия не зафиксировано. Одна из важных составляющих этого — применение безопасного для людей и окружающей среды метода скважинного подземного выщелачивания. Действительно, если сравнивать эту технологию с открытым или подземным способами добычи полезных ископаемых, то налицо существенные преимущества. Не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производится выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей», - рассказал первый заместитель генерального директора-главный инженер АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.



Предприятие применяет экологически безопасные технологии, работает максимально эффективно и безопасно для окружающей среды.



Фото: пресс-служба АО «Хиагда»

