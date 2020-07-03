03.07.2020
Вокзал Улан-Удэ стал первым на ВСЖД по навигации

Вокзал Улан-Удэ стал первым на ВСЖД по навигации

На железнодорожном вокзале столицы Бурятии запущена система мобильной навигации для пассажиров

Обновленный железнодорожный вокзал станции Улан-Удэ стал первым на Восточно-Сибирской железной дороге, где для пассажиров доступна навигация с использованием мобильных устройств, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Для доступа к вокзальной навигации достаточно установить и открыть на смартфоне мобильное приложение «РЖД Пассажирам», доступное бесплатно в App Store и Play Маркет. Далее в разделе «Вокзалы» необходимо выбрать из предложенного списка нужное здание и открыть вкладку «Навигация».

Приложение откроет для пассажира полную карту вокзального комплекса, а также поможет построить правильный маршрут к заданной точке. Значки на экране подскажут расположение касс, магазинов, комнат отдыха и других услуг, которые предоставляет железнодорожный вокзал.

Система навигации окажется очень полезной и для маломобильных групп населения. Специальная функция приложения поможет составить маршрут с использованием лифтов и подъемников. Точность процесса обеспечивают специальные позиционные датчики, установленные в помещениях обновленного здания.

Фото:  egov-buryatia.ru

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