Вокзал Улан-Удэ стал первым на ВСЖД по навигации

На железнодорожном вокзале столицы Бурятии запущена система мобильной навигации для пассажиров
Обновленный железнодорожный вокзал станции Улан-Удэ стал первым на Восточно-Сибирской железной дороге, где для пассажиров доступна навигация с использованием мобильных устройств, сообщила пресс-служба ВСЖД.
Для доступа к вокзальной навигации достаточно установить и открыть на смартфоне мобильное приложение «РЖД Пассажирам», доступное бесплатно в App Store и Play Маркет. Далее в разделе «Вокзалы» необходимо выбрать из предложенного списка нужное здание и открыть вкладку «Навигация».
Приложение откроет для пассажира полную карту вокзального комплекса, а также поможет построить правильный маршрут к заданной точке. Значки на экране подскажут расположение касс, магазинов, комнат отдыха и других услуг, которые предоставляет железнодорожный вокзал.
Система навигации окажется очень полезной и для маломобильных групп населения. Специальная функция приложения поможет составить маршрут с использованием лифтов и подъемников. Точность процесса обеспечивают специальные позиционные датчики, установленные в помещениях обновленного здания.
Фото: egov-buryatia.ru
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