Вокзал Улан-Удэ стал первым на ВСЖД по навигации

На железнодорожном вокзале столицы Бурятии запущена система мобильной навигации для пассажиров







Обновленный железнодорожный вокзал станции Улан-Удэ стал первым на Восточно-Сибирской железной дороге, где для пассажиров доступна навигация с использованием мобильных устройств, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Для доступа к вокзальной навигации достаточно установить и открыть на смартфоне мобильное приложение «РЖД Пассажирам», доступное бесплатно в App Store и Play Маркет. Далее в разделе «Вокзалы» необходимо выбрать из предложенного списка нужное здание и открыть вкладку «Навигация».



Приложение откроет для пассажира полную карту вокзального комплекса, а также поможет построить правильный маршрут к заданной точке. Значки на экране подскажут расположение касс, магазинов, комнат отдыха и других услуг, которые предоставляет железнодорожный вокзал.



Система навигации окажется очень полезной и для маломобильных групп населения. Специальная функция приложения поможет составить маршрут с использованием лифтов и подъемников. Точность процесса обеспечивают специальные позиционные датчики, установленные в помещениях обновленного здания.



Фото: egov-buryatia.ru



