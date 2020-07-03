В Бурятии началась сдача ЕГЭ

Почти 1500 одиннадцатиклассников сдают экзамены по литературе, географии и информатике и ИКТ









В Бурятии сегодня почти 1500 одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по литературе, географии и информатике и ИКТ, сообщили в минобразования республики. На ЕГЭ по географии подано 198 заявлений, по литературе – 403, а по информатике и ИКТ – 889.



Во время проведения экзаменов соблюдаются все меры безопасности: между участниками ЕГЭ дистанция составляет не менее 1,5 метра, проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обязательная бесконтактная термометрия организаторов и участников, установлены дозаторы с антисептическими средствами.



В целях обеспечения объективности проведения экзаменов на территории республики на базе Бурятского республиканского института образовательной политики создан ситуационно-информационный центр министерства образования и науки Бурятии. Процесс сдачи ЕГЭ контролируют 50 общественных наблюдателей. Куратор центра Тимур Цыренов сообщил, что наблюдателями являются студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа, каждый из которых отсматривает по шесть аудиторий, определенных автоматизированной системой. Всего по республике развернуто 36 экзаменационных пунктов.



Напомним, что 29 июня прошел пробный ЕГЭ без участия школьников. Цель пробного ЕГЭ - проверка организационной и технологической готовности пунктов проведения экзаменов, а также инструктаж специалистов, задействованных в аттестационной кампании.



В этом году в Бурятии школу закончили 5916 одиннадцатиклассников, из них около 5200 планируют сдавать единый государственный экзамен. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr





