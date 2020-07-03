Жители Улан-Удэ направили «народный бюджет» на 20 новых автобусов

МУП «Городские маршруты» получает уникальный шанс резко обновить и расширить автопарк
Жители Улан-Удэ большинством голосов поддержали покупку 20 автобусов для муниципального предприятия в рамках голосования по проекту «Народный бюджет», прошедшего в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. За этот пункт проголосовали более 150 тысяч из 175 тысяч горожан, принявших участие в голосовании, по предварительным данным администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.
«Двадцать современных, комфортабельных автобусов средней вместимости будут приобретены до конца 2020 года. Окончательные итоги по второму пункту – мероприятиям по округам – будут позднее», - уточнили в городском Комитете экономического развития и туризма.
Как сообщал «Номер один», ранее уже принято еще одно важное решение благодаря поддержке ДФО. Улан-Удэ в рамках дальневосточной субсидии будет выделено финансирование на приобретение автобусов - 96 млн рублей. Ее хватит на 16-18 автобусов дополнительно к тем 20, которые могут быть приобретены в рамках народного бюджета. Таким образом, можно значительно обновить и увеличить парк МУП «Городские маршруты».
Напомним, с 25 июня по 1 июля на каждом избирательном участке горожане выбирали одну из двух общегородских задач, вошедших в бюллетени по итогам голосования на сайте народныйбюджет03.рф: это приобретение муниципальных автобусов и озеленение города. Кроме этого, на каждом участке имелась своя индивидуальная часть бюллетеня, куда вошли предложения горожан по решению проблем округа: строительство детских площадок, освещение улиц, ремонт тротуаров и т.д. Также в специальной графе горожане могли предложить свой вариант, на что лучше потратить деньги «народного бюджета».
Инициативы, которые получат наибольшее число голосов, будут реализованы в городе до конца года.
Добавим, на город Улан-Удэ из федерального бюджета выделено 133,6 миллиона рублей. Бюллетень для голосования по распределению этих средств был составлен на основе предложений горожан, поступивших на сайт «народныйбюджет03.рф».
⠀
Фото: ulan-ude-info.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?