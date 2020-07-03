В Улан-Удэ завершается ремонт участка дороги по улице Гагарина

Дорогу от Элеватора до ул. Х. Намсараева планируют открыть к 6 июля





На участке улицы Гагарина от проспекта 50-летия Октября до ул. Х. Намсараева завершается укладка нового асфальта. После нанесения разметки и установки дорожных знаков движение транспорта будет открыто, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. Ремонт стартовал здесь 14 июня сразу после завершения ремонта трамвайных путей.





Это один из пяти участков, ремонтируемых в этом году по улице Гагарина – самой протяженной из всех городских объектов ремонта. Ремонт здесь не проводился больше 30 лет, горожане неоднократно жаловались на плохое состояние дороги.





- Улица Гагарина - одна из самых загруженных в городе, пo ней xoдит мнoгo тpaнcпopтa, включая трамваи, поэтому очень важно, чтoбы oнa былa в нopмaльнoм cocтoянии, - отметили в Управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.







На ремонт дороги по ул. Гагарина выделено свыше 97 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ