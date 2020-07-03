Бурятию может накрыть дымом из Якутии

В соседней республике введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Бурятию может накрыть дымом от лесных пожаров в Якутии. По данным космоснимков, большое задымление от лесных пожаров отмечено на территории соседней республики. Ожидается, что в течение 5-10 дней на территории Бурятии также может быть отмечено задымление от этих пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 523 лесных пожара на общей площади 1,6 миллиона гектаров. По информации Авиалесоохраны России, в рамках межрегионального маневрирования для тушения пожаров в Якутию дополнительно прибыли 90 авиапожарных Тюменской и Ханты-Мансийской баз авиационной и наземной охраны лесов. По состоянию на 2 июля проводились работы по тушению 31 пожара на площади 7,6 тысячи гектаров.Сегодня на всей территории Якутии введен режим ЧС.В Красноярском крае также непростая ситуация – с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 971 лесной пожар на общей площади 126,8 тысячи гектаров. По состоянию на 2 июля в Красноярском крае проводились работы по тушению 104 лесных пожаров на площади 65 тысяч гектаров.В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 423 лесных пожара на общей площади 74,8 тысячи гектаров. Оперативность тушения в первые сутки составляет 86,1%.«На сегодня у нас 139 лесных пожаров возникли из-за сухих гроз. Их мы оперативно ликвидируем на малых площадях. Конечно, есть и сложные пожары в труднодоступных районах республики, где все работы проводятся вручную. За счет оперативного наращивания сил и средств, не даем огню распространиться на большие площади» - сказал Пётр Мордовской, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности.На фото: мозаика космоснимков VIIRS спутника NOAA-20 за 2 июля 2020 года с наложенными термоточками и границами регионов