В Улан-Удэ закроют движение в нескольких микрорайонах

В городе начнется реконструкция теплосетей от котельной «Юго-Западная»





С 7 июля по 15 августа будет перекрыто дорожное движение в 110 микрорайон от д. 3 ст.1 до д. 1, при этом перекресток в районе школы № 63 будет открыт. Также с 7 июля по 10 сентября в 112 микрорайоне от школы № 63 (д.36) до д. 30а (Титана) будут закрыты две полосы движения в сторону 110 микрорайона.





На реконструкцию четырех километров теплосетей выделено более 517 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Все работы должны завершиться до 1 ноября текущего года.- Реконструкция теплосетей позволит улучшить качество теплоснабжения жителей юго-западной части города и подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки Улан-Удэ, - сообщили в Комитете по строительству мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ