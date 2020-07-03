В Бурятии утонула двухгодовалая девочка

Родители малышки отправились на берег реки, мать отлучилась, чтобы набрать воды из родника



В Бурятии в четверг днем возле села Харацай Закаменского района местные жители увидели в реке Джида ребенка, кинулись в воду и извлекли на сушу тело двухлетней девочки, упавшей в реку выше по течению. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, девочка проживала в селе Харацай вместе с родителями. В их семье пятеро детей. Взрослые в течение дня 1 июля распивали спиртные напитки. Следующим утром они продолжили возлияния, а после около полудня с двумя малышами направились к реке Джида и расположились на берегу. Через некоторое время женщина оставила детей с мужем, а сама пошла к недалекому роднику, чтобы набрать воды. Она отсутствовала около 15 минут, а когда вернулась, увидела, что супруг спит, и рядом нет одной дочери.



Мать принялась искать ребенка, но безуспешно. Вероятно, оставшись без присмотра, девочка пошла к реке, не удержалась на берегу и упала в воду. Через некоторое время ее тело извлекли из реки ниже по течению.



Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. В компетентные органы направлены письма с требованием обследования условий проживания в семье других детей и обеспечения их безопасности.



Следствие в очередной раз призывает всех взрослых граждан не употреблять или ограничить употребление алкоголя при посещении водоемов, особенно вместе с детьми; не оставлять несовершеннолетних без присмотра и выбирать для отдыха и купания безопасные оборудованные места.



Фото: pixabay.com

