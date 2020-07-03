Жители Улан-Удэ поддержали депутатский контроль

Депутаты горсовета вновь выехали на дорожные объекты





Горсовет продолжает контролировать ход ремонтных работ, которые сейчас в самом разгаре. Если кто-то в компаниях-подрядчиках, рассчитывал, что, сделав два-три выезда, народные избранники отойдут от этого дело, то он просчитался.

Указанные объекты посетили не в первый раз. Это можно назвать сложившимся стилем – выявив недостатки, не оставлять объект, а возвращаться туда снова, чтобы посмотреть идет ли ликвидация недочетов.





Депутаты приехали ознакомиться с промежуточными итогами исполнения, уточнить, подсказать, пока срок исполнения не истек. Чтобы потом не случилось еще что-то подобное. Чтобы не понадобилось еще одно предписание. Ведь переделывание ведет к замедлению работ.









«Нужно будет - и в третий раз приедем, и в четвертый», - выразил принципиальную позицию горсовета Чимит Бальжинимаев.



Данные улицы – это частный сектор. Деревянные дома, лают собаки, неспешная жизнь. Здесь давно ждали ремонта и вот дождались. Текущий этап – асфальтирование тротуаров и установка бордюров.





«Очень многие нарушения, о которых мы говорили здесь в прошлый раз, объясняли, что не по технологии сделано, еще остались. Более того, мы видим, что какие-то моменты стараются быстро закрыть, закатать в асфальт, чтобы не было видно. А должны были пригласить, показать, что сделаны изменения и продолжить. Местами работа сделана безобразно. Плохо уложенные бордюрные камни так и остались не исправленными. Мы требуем, чтобы все было качественно», - сказал Чимит Бальжинимаев, вновь оценив положение.





«Если не сделаете, то дорога не будет открываться в срок, штрафные санкции будем требовать, рублем наказывать. Все заинтересованы, чтобы все было хорошо», - отметил Чимит Бальжинимаев подрядчику.







Местная особенность – дорога с тротуарами стоит выше домов, есть перепады рельефа. Во время дождя в ряд дворов льется вода. Их жители попросили повлиять на подрядчика, чтобы он сделал у дворов асфальтовые валики, которые бы задерживали воду. Подрядчик пообещал.







«Посмотрите, как теперь машине выезжать? Это же не вертолет. Такое сделать – я даже представить не могу. Мы машину спустить и поднять на руках не можем, вынуждены теперь в ограде ставить», - возмутилась жительница, указав на небольшой гараж, стоящий невдалеке от свежего заасфальтированного тротуара по ул. Медицинской.





Другие жители рассказывали, что новый асфальт укладывали на старый, не снимая его. Будучи на ул. Медицинской, Чимит Бальжинмаев толкнул ногой установленный бордюрный камень и он пошел в сторону, выворачиваясь из своего места.







Еще у одного дома строители, клавшие асфальт, по неизвестной причине уложили его до половины и на том остановились.







Где-то строители не убрали выложенный бордюром в незапамятные годы контур палисадника. Теперь вместо сплошного покрытия там нелепая картина - основной массив асфальтированного тротуара и в нем контур экс-палисадника. Причем контур внутри также заасфальтирован! Что мешало выбросить бордюры, которые обозначали контур, и сделать единый асфальт? Перечислять можно много... Все вопросы о странностях работы задали подрядчику. Кое-какие странности так и останутся без переделки, но ликвидацию многих поставили под контроль.





«Стали работать с каждым двором. И сегодня к нам вышло уже меньше людей, потому что определенные вопросы сняты. Хочу сказать, что подрядчик от людей не прячется, жители ему звонят, контакт есть», - сказала она.





На этот раз глава Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев с коллегами, «Улан-Удэстройзаказчиком», общественниками проверили работы на ул. Красной звезды (контракт на 9,4 млн. руб.) и ул. Медицинской (17,56 млн. руб.).В прошлый раз - 23 июня - после депутатской проверки «Улан-Удэстройзаказчик» выдал предписание об устранении нарушений. Срок поставлен 6 июля 2020 г. Надо привести в нормативное состояние бетонную «обойму» тротуарных и дорожных бортовых камней, устранить (заменить) бордюры с трещинами, сколами и т. д.Работу ведет ООО «Доринвест». Его гендиректора Эдгара Закаряна депутаты не увидели. Вместо него пришел заместитель. Это вызвало непонимание и представители горсовета отметили, что должен бы присутствовать гендиректор.Например, на ул. Красной звезды тротуар оказался уже заасфальтирован. Такой подход насторожил. Депутаты выразили общее недоверие. Они настояли на том, чтобы подрядчик в ближайшие дни вскрыл один из сделанных участков и продемонстрировал, что находится под уложенным асфальтом - с каким качеством проведены скрытые работы по бордюрам.Как отметил глава горсовета, на некачественных участках надо будет переделывать.Фирма Эдгара Закаряна в этом сезоне занимается ремонтом десяти улан-удэнских дорог, а также весьма активно участвует в работах по программе «Комфортная городская среда».«Мы с «Доринвестом» встречаемся, наверное, седьмой раз. Выигранных объектов у подрядчика очень много. Людей не хватает, персонала, знающего работу, мало. На каждом объекте говорим, о том, что они делают неправильно. Мы видели, как Сергей Владимирович (Бурдиков, депутат горсовета – прим.) пальцами вскрыл бетонную «обойму» бордюра и было видно, что там 3-4 сантиметра бетона и все», - с сожалением констатировал Чимит Бальжинимаев.Много лет здесь были плохие дороги.«Когда начался ремонт, люди, конечно, обрадовались. Но они хотят, чтобы были не просто новые дороги, но и качественные, удобные. И это правильный настрой», - поделилась Людмила Пахомова, депутат горсовета, избранная от этих мест.Асфальт уложен впритык к воротам. Порой даже возникали вопросы – в какую сторону они открываются и смогут ли жители открыть ворота. Некоторым местным даже пришлось делать небольшую доработку ворот.«Увидев хороший контроль, что не просто пришли и взглянули, а смотрится каждый сантиметр, люди живо откликнулись. Показывают недочеты, тоже контролируют, действуют совместно с нашей инициативной группой», - рассказала Людмила Пахомова об активности народа.На самом деле, у многих калиток стояли вышедшие жители – ждали, когда инициативная группа по главе с Чимитом Бальжинимаевым дойдет с осмотром до их домов, или сами подходили.После усовершенствования тротуар стал выше и машина теперь не может ни заехать, ни выехать, т. к. образовался слишком большой перепад высот. Чимит Бальжинимаев разделил недовольство горожанки. Подрядчик обещал исправить.В другом месте между темным асфальтовым тротуаром и домом «сияла» светлая бетонная полоса. Глава горсовета выразил недоумение – почему не сделали асфальт и кто клал бетон.Вышедшие на улицу хозяева дома и сказали: «Они (строители – прим.) не хотели на этой полосе асфальт класть. Тогда мы сами взяли и забетонировали».Представитель подрядчика заверил что, если бы жители запросили асфальт, его положили бы. А по поводу бетонной полосы - «мне рабочие сказали, что они бетонировали».«Не надо врать то, что вы сделали. Ваши рабочие вас обманывают?», - спросил подрядчика Чимит Бальжинимаев. Представитель фирмы не нашел, что ответить и сказал, что уточнит у рабочих.По словам Людмилы Пахомовой, после того, как депутаты горсовета пришли и стали контролировать, компания-подрядчик немного изменила свою тактику.Общий настрой таков – при приемке отремонтированной дороги надо принимать во внимание, учел ли подрядчик замечания местных жителей.«Мы не имеем права обманывать ожидания людей. Контроль будет продолжен», - заявил Чимит Бальжинимаев.Фото: горсовет Улан-Удэ