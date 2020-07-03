Вакцину от COVID-19 будут производить на его «родине»

В Ухане завершилось строительство цеха по производству вакцины от коронавируса







В Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй, который сильно пострадал во время вспышки эпидемии COVID-19, завершилось строительство комплекса, состоящего из научно-исследовательской лаборатории и цеха по производству вакцины от COVID-19, сообщает



Комплекс общей площадью 7 260 квадратных метров построен в Уханьском институте биопрепаратов (WIBP) при Государственной биотехнологической корпорации Китая (CNBG), которая входит в состав Sinopharm.



Согласно сообщению Sinopharm, лаборатория способна вести разработки и исследования в области патогенных вирусных вакцин, а цех может производить более 100 миллионов доз инактивированной вакцины против COVID-19 в год.



Строительная бригада, которая построила специализированные больницы для приема и лечения пациентов с COVID-19 «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» в Ухане, смогла возвести комплекс чуть более чем за 100 суток.



По словам главы CNBG Ян Сяомина, благодаря недавнему появлению еще одного цеха корпорации в Пекине, общий годовой объем производства инактивированных вакцин против COVID-19, как ожидается, превысит 200 миллионов доз.



Напомним, что 12 апреля WIBP приступил к клиническим испытаниям первой и второй фаз своей инактивированной вакцины против COVID-19, в которых приняли участие 1120 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет.



Результаты тестов свидетельствовали о хорошем уровне безопасности вакцины. Тяжелых побочных эффектов в ходе клинических испытаний выявлено не было. У получателей вакцины, привитых двумя инъекциями в различных процедурах и дозах, были выявлены высокие титры антител. У тех, кто получил две инъекции с интервалом в 28 дней, уровень сероконверсии нейтрализующих антител достигал 100 процентов.



Фото: russian.news.cn В Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй, который сильно пострадал во время вспышки эпидемии COVID-19, завершилось строительство комплекса, состоящего из научно-исследовательской лаборатории и цеха по производству вакцины от COVID-19, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайскую государственную фармацевтическую корпорацию (Sinopharm).Комплекс общей площадью 7 260 квадратных метров построен в Уханьском институте биопрепаратов (WIBP) при Государственной биотехнологической корпорации Китая (CNBG), которая входит в состав Sinopharm.Согласно сообщению Sinopharm, лаборатория способна вести разработки и исследования в области патогенных вирусных вакцин, а цех может производить более 100 миллионов доз инактивированной вакцины против COVID-19 в год.Строительная бригада, которая построила специализированные больницы для приема и лечения пациентов с COVID-19 «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» в Ухане, смогла возвести комплекс чуть более чем за 100 суток.По словам главы CNBG Ян Сяомина, благодаря недавнему появлению еще одного цеха корпорации в Пекине, общий годовой объем производства инактивированных вакцин против COVID-19, как ожидается, превысит 200 миллионов доз.Напомним, что 12 апреля WIBP приступил к клиническим испытаниям первой и второй фаз своей инактивированной вакцины против COVID-19, в которых приняли участие 1120 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет.Результаты тестов свидетельствовали о хорошем уровне безопасности вакцины. Тяжелых побочных эффектов в ходе клинических испытаний выявлено не было. У получателей вакцины, привитых двумя инъекциями в различных процедурах и дозах, были выявлены высокие титры антител. У тех, кто получил две инъекции с интервалом в 28 дней, уровень сероконверсии нейтрализующих антител достигал 100 процентов.Фото: russian.news.cn