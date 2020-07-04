В Бурятии детский отдых перевели в «онлайн»

Каникулы в этом году пройдут в альтернативном формате



С 18 июня 2020 года началась смена проекта «Каникулы онлайн». Эту альтернативу традиционному летнему детскому отдыху разработали в условиях ограничительных мероприятий для недопущения распространения коронавирусной инфекции.



В рамках проекта планируется провести 4 смены по 14 дней. Для детей проводятся мастер-классы, занятия с выполнением творческих заданий, онлайн-тренинги. На данный момент подготовлено 50 вожатых для работы в онлайн-сменах.



Также в новом формате продолжают свою работу учреждения дополнительного образования.



- В целях занятости детей в период летних каникул на территории республики организована непрерывная деятельность учреждений дополнительного образования в дистанционном формате. Педагоги прошли обучающий курс по организации дистанционного обучения на информационно-образовательном портале «Олимпиум» Академии «Просвещение», онлайн школы «Фоксворд» и ряда других, - сообщил на заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.



Организовано проведение учебных занятий и консультаций в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформ Скайп, Зум. В мессенджерах Viber, WatsАpр созданы чаты для обратной связи между педагогами и детьми. Общий охват мероприятиями дополнительного образования составил 26 329 детей.



Онлайн–мероприятия учреждений культуры в период с 01 июня 2020 года охватили 36 023 зрителей.



В период самоизоляции и ограничительных мер спортивными школами спортивными школами олимпийского резерва и региональными спортивными федерациями Бурятии организована работа по проведению тренировочных мероприятий посредством сотовой связи и в режиме онлайн. Мероприятия проводятся с использованием социальных сетей и приложений.



Также организована работа по проведению и участию спортсменов в соревнованиях в дистанционной форме. Такие соревнования в период ограничительных мер прошли по таким видам спорта как шашки, шахматы, тайский бокс, тхэквондо, каратэ, кекусин-кай каратэ-до, художественная гимнастика, ушу, плавание (ОФП), вольная борьба (ОФП), соревнования по кибер-футболу.



В текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзором Бурятии не рекомендовано возобновление работы детских лагерей в обычном режиме. Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться членами Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в конце июля.



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