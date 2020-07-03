Центробанк РФ: «Не нужно отмывать деньги»

Деньги из банковской системы поступают в обращение без коронавируса



Центробанк РФ в очередной раз предупредил россиян о том, что не стоит отмывать деньги. В самом прямом смысле, который касается всех нас, а не в переносном, которым увлекаются олигархи, крупный бизнес, теневые воротилы и криминалитет, хотя и им напомнить лишний раз не помешает. Обращение регулятора вызвано тем, что в интернете продолжают гулять инструкции о том, как дезинфицировать купюры. Например, в микроволновке, при помощи спирта или хлорки и содержащих ее жидкостей.По данным Роспотребнадзора коронавирус на бумажном носителе сохраняет свою активность в течение 3-4 суток. С учетом этого, Банк России дал соответствующие рекомендации кредитным организациям. А именно: проводить регулярную дезинфекцию устройств по приему и выдаче наличных денег, отключить в банкоматах и терминалах функцию рециркуляции банкнот, выдерживать банкноты перед их загрузкой в банкоматы и терминалы в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, сообщает республиканское отделение Сибирского главного управления Банка России.Отделение, в соответствии со стандартными процедурами, выдерживает банкноты перед выдачей подкреплений региональным банкам не менее 14 дней. Таким образом, из банковской системы деньги в обращение поступают без вируса. Для минимизации риска заражения вирусом через деньги, полученные вне касс кредитных организаций и банкоматов, жителям Бурятии достаточно соблюдать обычные меры предосторожности (например, обрабатывать руки антибактериальными средствами после каждого контакта с деньгами). При возможности оплачивать товары и услуги безналичным способом, отдавая предпочтение бесконтактным платежам по картам и онлайн-переводам.Купюры «из микроволновки» так допекли банкиров, что нарисован целый комикс, посвященный актуальной проблеме.Фото: pixabay.com и Банка России