В Бурятии зарегистрирован 3141 случай заражения коронавирусом

Прирост за сутки составил 41 случай



По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 5 июля зарегистрировано 3141 (+41) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 1765. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2306 человек (+39), умерло 24 человека. Проходят лечение в стационарах республики 456 больных. На амбулаторном лечении находятся 355 пациентов.



Из 41 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из других регионов, 1 чел. – связаны с очагом в БСМП, 1 чел. – работник рудника п. Ирокинда, 3 чел. – связаны с очагом в Тункинском районе, 15 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 771 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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