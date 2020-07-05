В Бурятии лесники определили места для отдыха

Здесь жители могут находиться свободно и беспрепятственно



Несмотря на действие особого противопожарного режима, Республиканским агентством лесного хозяйства определен список мест отдыха на территории лесного фонда, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в условиях особого противопожарного режима.



Приказ с перечнем мест массового посещения граждан начинает действовать с 4 июня. Каждое место соответствует требованиям пожарной безопасности – кострище окопано и обложено камнями, место отдыха опахано минерализованной полосой. Всего в Бурятии более 330 мест отдыха, в том числе в прибрежной зоне Байкала, 268 из них находятся в лесном фонде.



«Мы строили эти места отдыха сами своими руками. Тут можно отдыхать, разводить костер, жарить шашлыки. Нельзя оставлять за собой мусор, оставлять непотушенный костер, бросать окурки и спички, применять промасленные материалы и изделия, поскольку это может стать причиной лесного пожара» - сказал Евгений Алексеев, замруководителя Иволгинского лесничества.



Все контакты и места массового посещения размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства. Также для удобства жителей республики, места отдыха отражены на карте сайта Геопортал Бурятии (



Лесники Бурятии призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгораний в лесу просим сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44



Фото: pixabay.com

Несмотря на действие особого противопожарного режима, Республиканским агентством лесного хозяйства определен список мест отдыха на территории лесного фонда, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в условиях особого противопожарного режима.Приказ с перечнем мест массового посещения граждан начинает действовать с 4 июня. Каждое место соответствует требованиям пожарной безопасности – кострище окопано и обложено камнями, место отдыха опахано минерализованной полосой. Всего в Бурятии более 330 мест отдыха, в том числе в прибрежной зоне Байкала, 268 из них находятся в лесном фонде.«Мы строили эти места отдыха сами своими руками. Тут можно отдыхать, разводить костер, жарить шашлыки. Нельзя оставлять за собой мусор, оставлять непотушенный костер, бросать окурки и спички, применять промасленные материалы и изделия, поскольку это может стать причиной лесного пожара» - сказал Евгений Алексеев, замруководителя Иволгинского лесничества.Все контакты и места массового посещения размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства. Также для удобства жителей республики, места отдыха отражены на карте сайта Геопортал Бурятии ( http://geo.govrb.ru/map.html) . В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.Фото: pixabay.com