Праздник стрижки овец состоялся в Этнографическом музее Улан-Удэ

Мероприятие прошло в режиме онлайн



26 июня в Этнографическом музее в онлайн-режиме состоялся «Праздник стрижки овец». Этот праздник является ежегодным мероприятием, цель которого - возрождение и популяризация бурятской традиционной культуры.



"Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии", - сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.



Сотрудники музея показали весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники фольклорного ансамбля станцевали приветственный танец и представили реконструкцию обряда катания войлока.



Овца является одним из символов кочевой культуры, входит в пять видов скота, традиционно разводимых бурятами.







Фото, видео: пресс-служба Минкультуры Бурятии

