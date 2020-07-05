Соцсети и СМИ Бурятии помогли в розыске несовершеннолетнего

11-летний любитель сбежать из дома вновь был найден бдительными горожанами
11-летний Владислав Яшин найден. Ранее сообщалось, что мальчик днем 3 июля ушёл от родственников на улице Бабушкина в Октябрьском районе. Найти ребенка помогли сведения, полученные от бдительных жителей. Граждане узнали о розыске мальчика из соцсетей и СМИ.
"Так, жительница дома по улице Ключевской сообщила, что видела несовершеннолетнего рядом с их домом в день пропажи. Затем от проживающего там же мужчины поступила информация, что пропавший находится в их дворе. Полицейские выехали на место. В настоящее время с мальчиком работают сотрудники ПДН. Устанавливаются обстоятельства пропажи ребенка и его местонахождения в период розыска. С ним все в порядке", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, почти месяц назад этот ребенок также сбегал из дома. Тогда продавец торговой точки на ул. Столбовая опознала пропавшего и оставила его у себя дома переночевать.
Фото: pixabay.com
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