05.07.2020
Перекрестки Улан-Удэ

Перекрестки Улан-Удэ

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.

Сегодня в рубрике - Перекрёстки Улан-Удэ

Перекрёсток на «Октябре» считается одним из самых «неудобных» в городе. Частое нарушение здесь встречается когда  водители следуя со стороны ФСК поворачивая влево в направлении ЛВРЗ не замечают дорожную разметку и пересекают двойную сплошную. В этом случае надо проехать чуть дальше и повернуть в соотвествии с ПДД. Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!
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