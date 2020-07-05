Перекрестки Улан-Удэ

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Перекрёстки Улан-Удэ





















Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Перекрёсток на «Октябре» считается одним из самых «неудобных» в городе. Частое нарушение здесь встречается когда водители следуя со стороны ФСК поворачивая влево в направлении ЛВРЗ не замечают дорожную разметку и пересекают двойную сплошную. В этом случае надо проехать чуть дальше и повернуть в соотвествии с ПДД. Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!