В Бурятию прибыл первый туристический чартерный рейс

5 июля аэропорт «Байкал» принял первый чартер с 160 туристами на борту

В Бурятии стартовала первая чартерная программа, которую при поддержке Федерального агентства по туризму организовывал туроператор TUI Россия. Планируется, что за первый туристический сезон бурятскую землю смогут посетить около 1700 туристов. Полеты продлятся до 22 сентября, рейсы будут выполнять лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Вылеты из Москвы запланированы с частотой один раз в девять дней. При этом, федеральный туроператор совместно с Ростуризмом и правительством Бурятии продолжают обсуждать возможность продления чартерной программы и на зимний сезон. Об этом рассказал руководитель (заместитель генерального директора Александр Сирченко) TUI Россия в ходе совместной пресс-конференции 3 июля.Как рассказывают представители туроператора первый рейс был заполнен через несколько дней после того, как тур был выставлен в продажу. По словам министра туризма Республики Бурятия Марии Бадмацыреновой, на сегодняшний день на побережье Байкала забронировано порядка 70% мест размещения.- Мы сделали все максимально возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и при этом предоставить максимально качественный туристический продукт нашим гостям. Мы несколько лет работали с Ростуризмом и TUI Россия, чтобы запустить чартерную программу. И такая ситуация с ограничениями мирового туризма стала для нас толчком к максимально быстрому и эффективному запуску программы. У нас есть два направления. Южное направление – это «Энхалук – Сухая» и восточное – это «Гремячинск – Горячинск», - рассказала министр туризма Республики Бурятия.Для гостей республики туроператор совместно с министерством туризма Бурятии разработал 12 оригинальных туров в разных ценовых категориях. Во время туров гости могут посетить Иволгинский дацан, буддийский центр “Ринпоче Багша”, этнокомплекс «Степной кочевник», побывать в гостях у староверов или в шаманском центре “Тэнгэри”, посетить центр Восточной медицины. Дополнительно предусмотрена возможность побывать на Ольхоне, Ушканьих островах, в Чивыркуйском заливе или поклониться лику богини Янжимы в Баргузинской долине.В первом чартерном рейсе федеральный туроператор привез также и группу представителей туристического бизнеса и журналистов, которые будут делиться с аудиторией своих изданий впечатлениями от пребывания на гостеприимной бурятской земле.Фото: пресс-служба правительства Бурятии