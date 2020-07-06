В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3175

Коронавирус в республике продолжает медленную поступь



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3175. Это на 34 случая больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1792 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2326 человек, умерли 24 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 34 новых случаев COVID-19: четыре человека – прибывшие из других регионов, три человека – связаны с очагом в Тункинском районе, 11 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 455 больных, включая 19 детей. Состояние детей удовлетворительное



На амбулаторном лечении - 370 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - два. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной.



В четырех обсерваторах находится 21 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2544 человек, с нарастающим итогом – от 185 373 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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