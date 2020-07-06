В Улан-Удэ передано в суд дело об «улетевшем» батуте

Перед судом предстанут бизнесмен и инспектор Гостехнадзора





В Улан-Удэ по уголовному делу, связанному с травмированием детей на батуте, перед судом предстанут бывший предприниматель и инспектор Гостехнадзора, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В результате противоправных действий предпринимателя и инспектора, 30 мая 2019 года днем при порыве ветра установленные с нарушением крепления не выдержали нагрузки. Батут опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали из него на асфальт. Двум малышам при падении причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни человека, остальным – телесные повреждения средней степени тяжести и физическая боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.











Бизнесмен обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Государственному инженеру-инспектору за техническим состоянием и безопасной эксплуатации аттракционов Гостехнадзора республики дополнительно инкриминируется «превышение должностных полномочий».По данным следствия, в 2017 году обвиняемый предприниматель решил заняться бизнесом в сфере отдыха и развлечений, купив бывший в употреблении надувной батут без необходимых эксплуатационных документов. Летом он ежегодно размещал батут на площадке около Дома торговли в Улан-Удэ. Аттракцион был платным.При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТ. К примеру, надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Каждая из таких опор должна выдерживать значительную нормативную нагрузку и не смещаться.Для проверки соответствия балластных грузов батута указанным требованиям в ходе следствия проведен эксперимент. Специалистами при помощи динамометра сделаны соответствующие замеры, которые показали, что балластные грузы смещались при нагрузке в 4-9 раз меньше положенной.В связи с этими нарушениями, допускаемыми предпринимателем при оказании услуг, создавалась опасность для жизни и здоровья детей, которые посещали аттракцион. Тем не менее, ежегодно инженером-инспектором отдела Гостехнадзора бизнесмену без надлежащей проверки надувного батута выдавались официальные документы о прохождении государственного технического осмотра, об исправности аттракциона и допуска его к эксплуатации.В начале мая 2019 года инспектором, как и прежде, при проверке батута нарушения не выявлены, аттракцион признан исправным, после чего бизнесмену выданы документы, необходимые для начала его эксплуатации.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»