Фонд регионального развития Бурятии подвергся критике в парламенте

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса и Гарантийный фонд получили положительные оценки







Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала осенью повторно заслушает отчет о работе в 2019 году Фонда регионального развития Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Работу Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства депутаты профильного комитета оценили положительно.



Депутаты Народного Хурала ранее приняли решение ежегодно заслушивать руководителей фондов, поскольку их работа вызывает вопросы у народных избранников, напомнил председатель комитета Анатолий Кушнарев.



О деятельности Фонда регионального развития рассказал замдиректора Андрей Торгашин. По его словам, в 2019 году на сопровождении фонда находилось 48 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 56,7 миллиарда рублей. В их числе проекты по строительству ГОКа по добыче плавикового шпата в Еравнинском районе, тепличного комплекса в Селенгинском районе, отеля «Грин Флоу Байкал» на побережье Байкала и другие. В течение года фонд провел экспертизу 12 проектов, запустил проект «Гордость Бурятии», направленный на повышение узнаваемости республики за пределами региона, провел работы по редизайну инвестиционного портала республики.



Обсуждая представленный отчет, депутаты Народного Хурала обратили внимание на то, что из него нельзя понять, сколько финансовых средств поступило в республиканский бюджет в результате реализации инвестпроектов, сколько создано рабочих мест.



«Именно так мы должны рассматривать развитие республиканской экономики. Если этого нет, то все названные цифры – просто воздух», – заметил депутат Николай Дашеев.



О работе фонда резко высказался депутат Иринчей Матханов. По его мнению, организация не оправдывает своего предназначения. Его позиция - фонд должен поддерживать, прежде всего, предпринимателей Бурятии, помогать в реализации их идей, оформлении бизнес-проектов. В результате депутаты решили осенью еще раз заслушать руководителей фонда, а также министра по инвестициям Бурятии Дарью Архинчееву.





О работе Гарантийного фонда содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства рассказала директор Анастасия Волкова. По ее словам, в 2019 году государственная поддержка в виде предоставления поручительств была оказана 53 субъектам МСП. Выдано поручительств на сумму 316,8 миллиона рублей, что позволило привлечь в экономику кредитных ресурсов на сумму 902,4 миллиона рублей. Создано 85 рабочих мест. Оказано более двух тысяч консультаций и услуг. Организация также продолжает работу по взысканию долгов с предпринимателей, получивших ранее кредиты. В прошлом году удалось вернуть более 7 миллионов рублей.



Как отметила Анастасия Волкова, чаще всего в фонд обращаются представители производственной и строительной отраслей, сферы торговли. Наиболее востребованными были услуги по популяризации продукции и составлении бизнес-планов, помощь в сертификации и подготовке разрешительных документов.



Зампредседатеь комитета Егор Олзоев предложил для снижения рисков по невозврату кредитных средств ввести страхование. Кроме того, парламентарии рекомендовали фонду активнее работать с предпринимателями из районов республики.



О работе Фонда поддержки малого предпринимательства доложил гендиректор Артем Григорян. По его словам, микрозаймы на сумму 357,5 миллиона рублей в прошлом году смогли оформить более пятисот человек.



Работу этих двух фондов депутаты оценили положительно.



Фото: пресс-служба Народного Хурала Бурятии

